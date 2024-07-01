Все решил автогол. Сборная Франции вырвала победу у Бельгии
Французы вышли в 1/4 финала Евро-2024
Громкие футбольные афиши – это то, за чем болельщики начинают охотиться еще на групповых стадиях крупных международных турниров. Чемпионат Европы-2024 в этом плане был не исключением, и уже по ходу первого раунда соревнований мы увидели несколько статусных противостояний. Еще больше их должно было стать в плей-офф, а особенно в той части турнирной сетки, где от количества добытых кубков Анри Делоне приходится прищуривать глаза.
У сборной Франции, например таких трофеев аж два в коллекции и команда Дидье Дешама охотно бы добавила к кубкам 1984 и 2000 годов еще и нынешний «немецкий» экземпляр. Но всего понемногу – сначала «Les Bleus» должны были в Дюссельдорфе одолеть Бельгию, которая до боли знакома каждому украинскому болельщику после матчей квартета E. Особенно, последнего из них.
Чемпионы Европы по скучному футболу – такой не очень-то и почетный статус могли получить команды после первого тайма этого противостояния. Бельгия вышла защищаться низким блоком и стартовых минут двадцать даже мяч не держала на чужой половине. Соперники вместо этого пытались позиционно атаковать, но все сводилось, в лучшем случае, к обострениям в виде неточных дальних выстрелов, а не к неудачным передачам с флангов в штрафную. Особенно часто в этом плане отличался Тчуамени.
Немного изменилась ситуация где-то в середине первого тайма, когда команда Тедеско решила немного поиграть на атаку и даже подошла близко к тому, чтобы открыть счет, когда удар со штрафного с левого фланга от де Брюйне лишь в последний момент на линии ногами успел отбить Меньян. Но чтобы еще один хоть немного похожий по уровню напряжения момент появился до перерыва на обе команды, то нет – этого и близко не было. И это, если честно, выглядело очень странно, как для такой афиши.
Во втором тайме ситуация в чем-то была похожей, однако в атаке Бельгии все же появилось немного больше остроты в завершении. Франция же тем временем просто била по воротам. Била, била, била и забила в конце концов, потому что это количество выстрелов все же должно было когда-то перерасти в качественную характеристику.
На 85 минуте Коло Муани с правого фланга штрафной и по мячу нормально не попал во время своего удара в дальний угол, но рикошет от колена
Вертонгена помог переиграть Кастельса в ближнем углу. Команда Тедеско после этого вспомнила, что также может играть на атаку, но у нее до пропущенного были неплохие моменты у де Брюйне и Лукаку, и если там забить не удалось, то и на спасение в этой дуэли рассчитывать не приходилось.
В итоге, в четвертьфинал чемпионата Европы-2024 от этой пары команд пробилась сборная Франции, тогда как для Бельгии приключения в Германии подошли к своему завершению. В следующем раунде команда Дидье Дешама сыграет против победителя пары Португалия – Словения.
Чемпионат Европы. 1/8 финала.
Франция – Бельгия – 1:0
Гол: Вертонген (85, автогол)
Предупреждения: Тчуамени (15), Гризманн (23), Рабьо (24) – Вертонген (76), Мангаля (90+3)
Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Канте, Тчуамени, Гризманн, Мбаппе, Тюрам (Коло-Муани, 62)
Бельгия: Кастельс, Теат, Вертонген, Фас, Кастань (де Кетеларе, 88), Доку, Онана, Карраско (Люкбакио, 88), Де Брюйне, Опенда (Мангаля, 63), Лукаку
Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)
Стадион «Дюссельдорф Арена» (Дюссельдорф, Германия)
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