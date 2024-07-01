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Евро
Франция
01.07.2024 19:00 – FT 1 : 0
Бельгия
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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 20:52 | Обновлено 01 июля 2024, 22:01
6706
27

Все решил автогол. Сборная Франции вырвала победу у Бельгии

Французы вышли в 1/4 финала Евро-2024

01 июля 2024, 20:52 | Обновлено 01 июля 2024, 22:01
6706
27
Все решил автогол. Сборная Франции вырвала победу у Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

Громкие футбольные афиши – это то, за чем болельщики начинают охотиться еще на групповых стадиях крупных международных турниров. Чемпионат Европы-2024 в этом плане был не исключением, и уже по ходу первого раунда соревнований мы увидели несколько статусных противостояний. Еще больше их должно было стать в плей-офф, а особенно в той части турнирной сетки, где от количества добытых кубков Анри Делоне приходится прищуривать глаза.

У сборной Франции, например таких трофеев аж два в коллекции и команда Дидье Дешама охотно бы добавила к кубкам 1984 и 2000 годов еще и нынешний «немецкий» экземпляр. Но всего понемногу – сначала «Les Bleus» должны были в Дюссельдорфе одолеть Бельгию, которая до боли знакома каждому украинскому болельщику после матчей квартета E. Особенно, последнего из них.

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионы Европы по скучному футболу – такой не очень-то и почетный статус могли получить команды после первого тайма этого противостояния. Бельгия вышла защищаться низким блоком и стартовых минут двадцать даже мяч не держала на чужой половине. Соперники вместо этого пытались позиционно атаковать, но все сводилось, в лучшем случае, к обострениям в виде неточных дальних выстрелов, а не к неудачным передачам с флангов в штрафную. Особенно часто в этом плане отличался Тчуамени.

Немного изменилась ситуация где-то в середине первого тайма, когда команда Тедеско решила немного поиграть на атаку и даже подошла близко к тому, чтобы открыть счет, когда удар со штрафного с левого фланга от де Брюйне лишь в последний момент на линии ногами успел отбить Меньян. Но чтобы еще один хоть немного похожий по уровню напряжения момент появился до перерыва на обе команды, то нет – этого и близко не было. И это, если честно, выглядело очень странно, как для такой афиши.

Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором тайме ситуация в чем-то была похожей, однако в атаке Бельгии все же появилось немного больше остроты в завершении. Франция же тем временем просто била по воротам. Била, била, била и забила в конце концов, потому что это количество выстрелов все же должно было когда-то перерасти в качественную характеристику.
На 85 минуте Коло Муани с правого фланга штрафной и по мячу нормально не попал во время своего удара в дальний угол, но рикошет от колена

Вертонгена помог переиграть Кастельса в ближнем углу. Команда Тедеско после этого вспомнила, что также может играть на атаку, но у нее до пропущенного были неплохие моменты у де Брюйне и Лукаку, и если там забить не удалось, то и на спасение в этой дуэли рассчитывать не приходилось.

Getty Images/Global Images Ukraine

В итоге, в четвертьфинал чемпионата Европы-2024 от этой пары команд пробилась сборная Франции, тогда как для Бельгии приключения в Германии подошли к своему завершению. В следующем раунде команда Дидье Дешама сыграет против победителя пары Португалия – Словения.

Чемпионат Европы. 1/8 финала.

Франция – Бельгия – 1:0

Гол: Вертонген (85, автогол)

Предупреждения: Тчуамени (15), Гризманн (23), Рабьо (24) – Вертонген (76), Мангаля (90+3)

Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Канте, Тчуамени, Гризманн, Мбаппе, Тюрам (Коло-Муани, 62)

Бельгия: Кастельс, Теат, Вертонген, Фас, Кастань (де Кетеларе, 88), Доку, Онана, Карраско (Люкбакио, 88), Де Брюйне, Опенда (Мангаля, 63), Лукаку

Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Стадион «Дюссельдорф Арена» (Дюссельдорф, Германия)

ФРАНЦИЯ – БЕЛЬГИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 27
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Rzechpospolita
Походу, вся наша група на ЄВРО - поїде додому, слідом за нами)
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+11
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Виктор Войцеховский
Еще одни клоуны выбрали себе "нормального соперника" не играя с Украиной на победу, а катая ничью. С Голландией этой шансов было куда как побольше. Плюс дальше соперник намного проще мог быть. Но бог с ними, с убогими.
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+5
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Jaime_Lannister
Ну що, "игра была ровна"...?
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+3
Saar
Цих автоголів на цьому Євро більше, ніж просто забитих м'ячів!
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+2
Saar
Такий автогол на 85... до речі, на цьому Євро французи вже рятувалися автоголом від поразки і рахунок ставав 1-1.
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0
T-800
,так и у Испании будет очень много полуфиналов ЧМ (на данный момент только дважды за 20+ турниров были в топ-4), но на Евро просядут результаты, минимум полуфиналов ...
но покаместь фаворитам идут против домашних немцев ...
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0
Sergey Romanchik
Умные люди Тедеско не поставили бы во главе сборной..Дол..б даже не знает,что ссора с Куртуа чревата..( тот либо жену выеб.ет чужую либо невесту) Кевин Де Брюйне знает..А они даже и не в ссоре были 🤣🤣🤣
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0
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sandy60
бачили ми, як вони "виривали", ганьба, за чотири гри - один гол, і той - з пеналя. вони мають повіситись від сорому усім складом. 
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0
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T-800
в период дебюта ЧЕ ...
Германия ни разу не выиграла ЧМ на отрезке 62-73
ИТОГО: 1 ЧЕ - 0
3 ЧМ за отрезок, но 2 Евро 
(1974-наши дни)
ИТОГО: 3 ЧМ (рекорд делят с Аргентиной) - 2 ЧЕ
у Аргентины тоже побед на ЧМ в ближайшем будущем может быть больше чем Коп Америк в активе (в начале 90х + 21 год)
... у Франции 4 финала ЧМ за посл. время (с 1998 года), но только 2 финала Евро (2000 и 16 год)
ВЫВОД ВЫВОДАМ: КАК ЧМ С ЕВРО НЕ ДРУЖАТ
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-2
T-800
ИСПАНИЯ на Евро за всю историю 3 титула, но одна медаль за всю историю на ЧМ (+ раз был 4-ыми)
ИТАЛИЯ 2 ЧМ после второй Мировой и только 2 Евро взяли в 21 году, спустя Надцать лет после победы на полях Германии
БРАЗИЛИЯ до 95 года: 4 ЧМ, а побед на южноамериканском чемпионате/Копе на парочку больше, потом аж ... раскрутили маховик до 9 викторий (97-99...04-07 ... 19)
как Селесао присел на континентальный трофей, так можно сказать как рукой сняло на Мундиале ...
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-3
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