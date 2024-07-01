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Евро
Франция
01.07.2024 19:00 - : -
Бельгия
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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 07:10 |
262
0

Франция – Бельгия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Что одна, что другая команда во время группового этапа не впечатлили

01 июля 2024, 07:10 |
262
0
Франция – Бельгия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

В понедельник, 1 июля, состоится поединок 1/8 финала Евро-2024, в котором будут играть национальные сборные Франции и Бельгии. Игра пройдет в Дюссельдорфе (Германия) на поле «Арены Дюссельдорф», начало – в 19:00 по Киеву.

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Франция

Францию ​​перед стартом турнира называли одним из фаворитов, прогнозируя как минимум выход в полуфинал (справедливости ради, такое же ожидали и от Германии с Англией, есть все шансы, что ожидания сбудутся, но игровая форма этих команд, за исключением Германии, вызывает серьезные вопросы).

Однако французы явно не впечатляют. Вместо первого места в группе и матча против Турции чемпионы мира-2018 заняли только второе после Австрии и будут играть с гораздо более грозной (как минимум, на бумаге) сборной Бельгии.

Что интересно, австрийцев подопечные Дешама в группе победили, правда, даже не забивая, ограничившись автоголом у соперников. А в следующих двух матчах расписали две ничьи – безголевую с Нидерландами и 1:1 с Польшей.

В первом туре травму носа получил главная звезда команды Килиан Мбаппе. Сначала прогнозировалось, что в групповом этапе нападающий «Реала» уже не будет играть, но тот, получив защитную маску, вышел на поле и сумел забить с пенальти, принеся своей команде ничью с поляками.

Таким образом, все, на что в атаке смогли французы – это автогол у соперников и гол с пенальти. Мягко говоря, негусто. При этом защита команды выглядит неплохо, но без активных действий нападения проходить дальше по турниру будет явно проблематично.

Бельгия

О Бельгии отечественные болельщики в контексте этого Евро все знают достаточно неплохо, поскольку «красные дьяволы» были в группе с Украиной. Они набрали столько же очков, как и «сине-желтые» (в той группе у всех было по четыре набранных пункта), но благодаря лучшей разнице мячей заняли проходное второе место и вышли на Францию. Опять же, заняли бы первое место, как прогнозировалось перед стартом турнира, играли бы против Нидерландов.

Помните ту позорную картину в конце матча с Украиной, когда де Брюйне и компания тянули время у чужого углового флажка, чтобы удержать 0:0? Она лучше всего символизирует общее положение дел в команде. Напомним, в игре первого тура подопечные Доменико Тедеско сенсационно проиграли Словакии 0:1, а во второй игре победили румын 2:0 с голами Тилеманса и де Брюйне.

Главный форвард бельгийцев Ромелу Лукаку на этом чемпионате забил трижды, но эти три гола уже стали мемом, поскольку все были отменены по разным причинам. Таким образом, в матче против Франции Ромелу должно быть максимально мотивированным, ведь перед стартом турнира считался одним из претендентов на звание лучшего бомбардира.

Менье и Витсель получили повреждения и вряд ли смогут помочь своим партнерам.

Статистика встреч

Как сообщает официальный сайт УЕФА, соперники провели между собой 75 матчей. Преимущество у бельгийцев, выигравших 30 раз, еще у 26 играх сильнее были французы и у 19 матчах фиксировалась ничья. Разница мячей – 131:162 в пользу Бельгии.

Прогноз

Спрогнозируем, что в матче двух не слишком ярких команд все же сильнее окажутся французы и отправят неубедительную Бельгию домой. Рискнем предположить, что увидим немало голов.

Ориентировочные составы:

Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес – Канте, Тчуамени, Рабьо – Гризманн, Мбаппе, Дембеле

Бельгия: Кастельс – Кастань, Фас, Вертонген, Теате – Онана, Тилеманс – Карраско, де Брюйне, Доку – Лукаку

1 июля, понедельник

Франция – Бельгия
Дюссельдорф. «Арена Дюссельдорф». 19:00
ТВ-трансляция на платформе Megogo
Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)
ФРАНЦИЯ – БЕЛЬГИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 3:1

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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