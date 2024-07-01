Франция – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите обзор матча 1/8 финала Евро-2024
В понедельник, 1 июля в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией. Поединок начался в 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Составы команд:
Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Канте, Тчуамени, Гризманн, Мбаппе, Тюрам
Бельгия: Кастельс, Теат, Вертонген, Фас, Кастань, Доку, Онана, Карраско, Де Брюйне, Опенда, Лукаку
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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