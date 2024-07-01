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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 19:40 |
3480
0

Франция – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите обзор матча 1/8 финала Евро-2024

01 июля 2024, 19:40 |
3480
0
Франция – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 1 июля в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией. Поединок начался в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Составы команд:

Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Канте, Тчуамени, Гризманн, Мбаппе, Тюрам

Бельгия: Кастельс, Теат, Вертонген, Фас, Кастань, Доку, Онана, Карраско, Де Брюйне, Опенда, Лукаку

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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