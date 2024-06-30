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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 15:31 |
36
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Франция – Бельгия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата Европы

30 июня 2024, 15:31 |
36
0
Франция – Бельгия. Текстовая трансляция матча

В понедельник, 1 июля, состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Франции и Бельгии. Матч пройдет в Дюссельдорфе на «Дюссельдорф Арене», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На групповом этапе французы обыграли Австрию (1:0), а затем сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). Таким образом, «трехцветные» заняли второе место группы D. Бельгийцы проиграли Словакии (0:1), обыграли Румынию (2:0) и сыграли вничью со сборной Украины (0:0). «Красные дьяволы» заняли вторую позицию группы Е. Предстоящая встреча станет 80-й дуэлью соперников. Французы 28 раз обыгрывали Бельгию, а «красные дьяволы» одержали 31 победу в противостояниях с французами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Бельгия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Евро-2024 сборная Бельгии по футболу сборная Франции по футболу текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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