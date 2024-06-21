В пятницу, 21 июня, состоится матч 2-го тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Нидерландов и Франции. Поединок состоится в Лейпциге на «Ред Булл Арене». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Нидерланды

Сборная Нидерландов в стартовом матче на Евро-2024 умело подтвердила свой статус фаворита не только противостояния с командой Польши, а и всего турнира.

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Напомним, игроки Кадры первыми добились успеха, поразив ворота «оранжевых» усилиями Бурсы на 16-й минуте. Однако уже через 13 минут паритет восстановил Гакпо. А победный гол усилиями Вегхорста нидерландцы забили на 83-й минуте.

В победе Нидерландов над Польшей поразил не только сам факт волевой победы «оранжевых», а тот запас, с которым три очка ею были набраны. Чувствовалось, что нидерландцы думают о большем, то есть – находятся где-то за пределами группы. Между тем, у команды Луи ван Галя еще не решена задача выхода в плей-офф из группы. Для достижения этой цели «оранжевым» кровь из носу надо побеждать французов.

Франция

Команда Франции в первом матче групповой стадии Евро-2024 добилась победы над Австрией – 1:0.

Три очка подопечные Дидье Дешама взяли не благодаря своим действиям, а во многом вопреки им. Да, французы переигрывали австрийцев, сумев добиться перевеса по всем основным игровым показателям. К примеру, коэффициент xG (ожидание гола) составил у австрийцев 0,59, а французы завершили матч с показателем 2,09. Однако игроки французской сборной провели далеко не идеальный матч. Вероятно, будь на месте сборной Австрии иная более классная команда, то у Франции точно бы были далеко не вероятные, а реальные проблемы.

Исправлять ошибки игры с австрийцами игрокам сборной Франции предстоит в поединке с Нидерландами. К сожалению, подопечным Дешама в предстоящем поединке не поможет нападающий Килиан Мбаппе. А с ним и без него французская команда – это две большие разницы. Насколько эти версии разнятся и может показать матч с нидерландцами.

Статистика встреч

Сборные Нидерландов и Франции провели между собой на различных уровнях 30 матчей.

На счету «оранжевых» 11 побед, французы выиграли 15 поединков, еще 4 матча завершились вничью. Разница мячей 57-53 в пользу нидерландской сборной

Прогноз на противостояние

Силы команд, по большому счету, равны. Вероятно, в матче инициатива будет переходить от одной сборной к другой. Которая из них сможет в такие всплески добиться успеха, та и будет ближе к итоговой победе. Впрочем, что-то подсказывает, что соперники просто обменяются голами и разойдутся миром, то есть – сыграют вничью.

Ориентировочные составы:

Нидерланды: Вербрюгген – Думфрис, Де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен, Рейндерс, Верман, Мален, Гакпо, Депай.

Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Гризманн, Рабьо, Канте, Тюрам, Дембеле, Коло Муани.

21 июня, пятница