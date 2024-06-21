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Евро
Нидерланды
21.06.2024 22:00 – FT 0 : 0
Франция
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21 июня 2024, 23:56 | Обновлено 22 июня 2024, 00:12
372
0

Первые нули Евро-2024. Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью

Команды не определили сильнейшего

21 июня 2024, 23:56 | Обновлено 22 июня 2024, 00:12
372
0
Первые нули Евро-2024. Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

После стартовых побед сборные Нидерландов и Франции встречались друг с другом. Победа практически гарантировала бы участие в плей-офф, ничья тоже была бы неплохим результатом, но, конечно, ни одна сборная не собиралась делить очки с другой.

Килиан Мбаппе, по имеющейся информации, имел разрешение от врачей играть в матче, но в специальной маске. Однако Дидье Дешам решил поберечь его, оставив в запасе.

Команды начали без раскачки и на момент Фримпонга сразу же ответил Гризманн после паса Рабьо, однако с обоими ударами справились вратари. Больше явных моментов для обеих команд за первый тайм не было. Оба тренера выбрали тактику игры от защиты, сделав ставку на неприкосновенность своих ворот. Но что интересно, если опасность возникла у одних ворот, то она появлялась и у других.

Привычно активным стал Коди Гакпо, но такой результативности, как в игре с поляками, не было. Были заметны на фоне Гризманн, Кунде, Депай, но до гола не доходило. Самый яркий момент в первом тайме (за исключением, пожалуй, стартовых минут) имелл Тюрам, получивший передачу перед вратарем и решивший лупить на силу в ближнюю девятку, но полетело выше.

После перерыва ничего не изменилось. Нет, конечно, возникали какие-то моменты, но которые при отсутствии серьезных ситуаций можно было назвать боевыми, но только на фоне других.

Мяч к своим ногам прибрала Франция, но Нидерланды пытались инициативу оставить за собой, удавалось с переменным успехом. И в середине тайма возник момент, когда снова вместо удара был исполнен пас (как в первом тайме у исполнения Рабьо). Канте мог спокойно бить метров с 10 в одиночестве, но решил, что после Гризманн находится в лучшей позиции, поэтому отдал пас и заставил болельщиков держаться за сердце, поскольку партнер не ожидал паса и симпатичный голевой случай был потерян.

Достаточно неожиданно был забит гол. Симонс отправил мяч в сетку вторым темпом после того, как удар Депая заблокировали, но арбитры заподозрили офсайд у Думфриса, который находился в пассивном положении вне игры и препятствовал Меньяну поймать мяч. Долго смотрели арбитры повтораы, но все же свой первоначальный вердикт оставили без изменений.

В конце концов на поле вышел даже ветеран Жиру, получивший минут 20 игрового времени. Все ждали Мбаппе, но его появления так и не произошло, тренер поберег. А у Нидерландов тоже произошла интересная замена – джокером команды считают Вегхорста, поэтому его преимущественно часто выпускают на последние минуты, а тот не подводит своих партнеров.

Но роль суперсаба не примерял в этом матче ни Вегхорст, ни Оливье Жиру, поскольку в игре была зафиксирована нулевая ничья, которая, кстати, стала первой на Евро. Больше шансов вырвать победу имели французы, но как не вспомнить их пассы в моментах, когда нужно было бить.

Борьбу в третьем туре за выход из группы продолжат оба коллектива плюс Австрия, Польша уже досрочно вылетела.

Фото – УЕФА

Чемпионат Европы Группа D. 2-й тур.

Нидерланды – Франция – 0:0

Предупреждение: Схаутен (32)

Нидерланды: Вербрюгген, Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Рейндерс, Схаутен (Веерман, 73), Симонс (Вейналдум, 73), Фримпонг (Гертрейда, 73), Депай (Вегхорст, 79), Гакпо

Франция: Меньян, Упамекано, Кунде, Салиба, Тео Эрнандес, Канте, Тчуамэни, Рабьо, Гризманн, Дембеле (Коман, 75), Тюрам (Жиру, 75).

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Стадион Лейпциг Штадиум (Лейпциг, Германия)

НИДЕРЛАНДЫ – ФРАНЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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