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Евро
Нидерланды
21.06.2024 22:00 - : -
Франция
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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 19:00 | Обновлено 20 июня 2024, 19:01
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0

Нидерланды – Франция. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группы D чемпионата Европы

20 июня 2024, 19:00 | Обновлено 20 июня 2024, 19:01
45
0
Нидерланды – Франция. Текстовая трансляция матча

В пятницу, 21 июня, состоится поединок группы D чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Нидерландов и Франции. Матч пройдет в Лейпциге на стадионе «Лейпциг Штадиум», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды в своих стартовых матчах турнира одержали победы. «Оранжевые» обыграли Польшу со счетом 2:1, а французы одолели Австрию – 1:0. В поединке против австрийцев травму получил Килиан Мбаппе, который не сможет помочь своей команде. Соперники ранее провели 32 очные дуэли: 17 побед одержали французы, 11 викторий на счету Нидерландов и всего 4 встречи завершились вничью. Эти команды противостояли друг другу в отборочном турнире Евро-2024. Французы дважды обыграли «оранжевых»: 4:0 на своем поле и 2:1 в гостевом поединке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Франция, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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