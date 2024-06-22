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Евро
Нидерланды
21.06.2024 22:00 – FT 0 : 0
Франция
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22 июня 2024, 06:23 | Обновлено 22 июня 2024, 06:29
386
0

ДЕШАМ: «К сожалению, нам не удалось отправить мяч в сетку»

Главный тренер сборной Франции прокомментировал матч против Нидерландов

22 июня 2024, 06:23 | Обновлено 22 июня 2024, 06:29
386
0
ДЕШАМ: «К сожалению, нам не удалось отправить мяч в сетку»
УЕФА. Дидье Дешам

Вечером 21 июня вничью завершился матч 2-го тура группы D на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции (0:0).

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам:

«К сожалению, нам не удалось отправить мяч в сетку. Игра была высокой степени интенсивности, и я был доволен тем, что мои парни применили свои былые навыки, хотя и остался разочарован недостаточной эффективностью перед воротами.

Я больше бы забеспокоился, если бы моментов мы не создавали. Показалось, что Антуан Гризманн сыграл лучше, чем в первом матче, но, возможно, он немного отставал от игрового ритма в техническом плане, что для меня непривычно в его отношении. Сегодня он занимал позицию ближе к воротам, потому что у нас было еще три полузащитника.

К великим свершениям мы готовимся заблаговременно. Извлечь можно много положительных моментов, и к тому же нужно учитывать уровень соперников, а оба они сильны (сборные Австрии и Нидерландов). Но очевидно, что для побед нужны голы. Мы займемся этим и будем надеяться улучшить ситуацию к следующей игре, чтобы достичь своей цели и выйти в следующий этап».

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру:

«Думаю, мы в игре доминировали в том смысле, что создали больше моментов. Несколько расстроены, так как хотели взять три очка. Но, в конце концов, ничья - это не так уж и плохо. Наша судьба остается в наших руках.

Нам надо быть более безжалостными в штрафной площади - именно тут добиваются побед. Нам немного не повезло, но и эффективности немного не хватило, а вратарь соперников играл хорошо. С другой стороны, своей игрой мы удовлетворены. Самое главное, моменты создавать.

Майк Меньян очень здорово сыграл против Фримпонга на первой минуте. Великолепный был сейв. В обороне мы были сильны, а перед чужой штрафной могли бы быть и получше, но именно там тяжелее всего».

Вингер сборной Франции Кингсли Коман

«Хороший получился матч - мы создали много моментов. К сожалению, реализовать их нам не удалось, но довольны и ничьей со счетом 0:0. Некоторое давление на нас оказать удалось, но не думаю, что получилось слишком сильно побеспокоить.

Что удастся извлечь из первых двух туров? Мы сильны, не пропустили ни гола в двух стартовых играх, и нам нужно продолжать в том же духе. Когда почувствуем, что эффективность набирает нужный ритм, станет еще лучше».

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Николай Степанюк Источник: УЕФА
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