Нидерланды – Франция – 0:0. Почему отменили гол Симонса? Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы D на Евро-2024
В немецком Лейпциге 21 июня в 22:00 прошел матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции.
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Встреча состоялась на стадионе «Ред Булл Арена». В группе D голландцы и французы также играют вместе с Польшей и Австрией.
Игра завершилась со счетом 0:0. Это первая безголевая ничья на чемпионате Европы. На 69-й минуте рефери отменил забитый мяч Хави Симонса из-за офсайда.
Евро-2024. 2-й тур
Группа D. Лейпциг, 21 июня
Нидерланды – Франция – 0:0
Видеообзор матча ожидается...
Видеозапись матча Нидерланды – Франция (0:0)
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