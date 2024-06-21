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  4. Нидерланды – Франция – 0:0. Почему отменили гол Симонса? Видеообзор матча
Евро
Нидерланды
21.06.2024 22:00 – FT 0 : 0
Франция
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21 июня 2024, 23:59 | Обновлено 22 июня 2024, 00:04
4045
0

Нидерланды – Франция – 0:0. Почему отменили гол Симонса? Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы D на Евро-2024

21 июня 2024, 23:59 | Обновлено 22 июня 2024, 00:04
4045
0
Нидерланды – Франция – 0:0. Почему отменили гол Симонса? Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Лейпциге 21 июня в 22:00 прошел матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоялась на стадионе «Ред Булл Арена». В группе D голландцы и французы также играют вместе с Польшей и Австрией.

Игра завершилась со счетом 0:0. Это первая безголевая ничья на чемпионате Европы. На 69-й минуте рефери отменил забитый мяч Хави Симонса из-за офсайда.

Евро-2024. 2-й тур

Группа D. Лейпциг, 21 июня

Нидерланды – Франция – 0:0

Видеообзор матча ожидается...

Видеозапись матча Нидерланды – Франция (0:0)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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