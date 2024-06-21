В немецком Лейпциге 21 июня в 22:00 прошел матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции.

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Встреча состоялась на стадионе «Ред Булл Арена». В группе D голландцы и французы также играют вместе с Польшей и Австрией.

Игра завершилась со счетом 0:0. Это первая безголевая ничья на чемпионате Европы. На 69-й минуте рефери отменил забитый мяч Хави Симонса из-за офсайда.

Евро-2024. 2-й тур

Группа D. Лейпциг, 21 июня

Нидерланды – Франция – 0:0

Видеообзор матча ожидается...

Видеозапись матча Нидерланды – Франция (0:0)