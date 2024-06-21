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  4. ФОТО. Гол Нидерландов в суперматче Евро-2024 против Франции не засчитали
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 23:40 | Обновлено 21 июня 2024, 23:43
1559
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ФОТО. Гол Нидерландов в суперматче Евро-2024 против Франции не засчитали

Хави Симонс отличился на 69-й минуте, но забитый мяч отменил из-за офсайда

21 июня 2024, 23:40 | Обновлено 21 июня 2024, 23:43
1559
0
ФОТО. Гол Нидерландов в суперматче Евро-2024 против Франции не засчитали
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаві Сімонс

В немецком Лейпциге 21 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Ред Булл Арена». В группе D голландцы и французы также играют вместе с Польшей и Австрией.

❗️ ВИДЕО. Гол Нидерландов в суперматче Евро-2024 против Франции не засчитали

На 69-й минуте Хави Симонс отличился в ворота французов. Однако гол отменили из-за офсайда в атаке.

Игрок голландцев мешал голкиперу Франции во время удара Симонса. Мяч не засчитали после просмотра VAR.

ФОТО. Гол Нидерландов в суперматче Евро-2024 против Франции не засчитали

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фото Хави Симонс сборная Нидерландов по футболу сборная Франции по футболу Нидерланды - Франция офсайд (вне игры) Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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