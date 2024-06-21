В немецком Лейпциге 21 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции.

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Встреча проходит на стадионе «Ред Булл Арена». В группе D голландцы и французы также играют вместе с Польшей и Австрией.

❗️ ВИДЕО. Гол Нидерландов в суперматче Евро-2024 против Франции не засчитали

На 69-й минуте Хави Симонс отличился в ворота французов. Однако гол отменили из-за офсайда в атаке.

Игрок голландцев мешал голкиперу Франции во время удара Симонса. Мяч не засчитали после просмотра VAR.

ФОТО. Гол Нидерландов в суперматче Евро-2024 против Франции не засчитали