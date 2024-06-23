В воскресенье, 23-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы A, в котором сразятся Швейцария и Германия. Матч пройдет в Франкфурт-на-Майне (Германия), на поле стадиона «Дойче Банк Арена», начало в 22:00.

Хозяева в стартовых двух турах были негостеприимными со своими соперниками, поэтому уже в плей-офф, но все еще могут потерять первое место в группе, а это уже очень опасно. В то же самое время, для Швейцарии еще ничего не решено и она может пропустить вперед себя Шотландию, если та каким-то чудом ликвидирует разницу голов в +6 в пользу команды Мурата Якына в игре против Венгрии. Кроме того, проводить этот матч будут на самом плохом газоне текущего турнира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швейцария – Германия, за которой можно следить в украинской версии сайта.