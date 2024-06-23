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Евро
Швейцария
23.06.2024 22:00 - : -
Германия
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23 июня 2024, 00:16 | Обновлено 23 июня 2024, 00:18
206
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Швейцария – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Немцы уже вышли из группы, но будут играть только на победу

23 июня 2024, 00:16 | Обновлено 23 июня 2024, 00:18
206
0
Швейцария – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

В воскресенье, 23 июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа Евро-2024 в группе А, в котором будут играть национальные сборные Швейцарии и Германии. Игра пройдет во Франкфурте-на-Майне (Германия) на поле «Франкфурт Арены», начало – в 22:00 по Киеву.

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Швейцария

Швейцария начала турнир с победы над Венгрией. В той игре был зафиксирован счёт 3:1 в пользу швейцарцев, но не все так просто – венгры давили после того, как сначала пропустили два гола, тогда сократили разрыв, но в конце концов на контратаке пропустили третий.

Игру второго тура против Шотландии «нати» свели только к ничьей 1:1, хотя считались явными фаворитами матча.

В принципе, при текущем формате Евро (четыре из шести лучших третьих команд выходят из группы) набранных четырех очков вполне должно быть достаточно, чтобы попасть в плей-офф, но, конечно, никто сдаваться и экономить силы не будет. Хотя, надо признать, выиграть Швейцарии поможет только расслабленность немцев и стечение обстоятельств, все же встречаются команды из разных весовых категорий.

Форвард Швейцарии Брель Эмболо пропустил почти весь сезон из-за травмы колена, прогнозировалось, что он если и будет гнать, то на более поздних стадиях, но нападающий вышел на замену в первом же матче (и забил как раз третий гол), а затем получив полчаса во втором туре. Вполне возможно, что форвард в матче против Германии выйдет в основе, все же это будет явное усиление состава.

Также стоит отметить рекорд Джердана Шакири, который, забив гол в ворота «тартановой армии, стал первым футболистом в истории, который забивал на шести крупных турнирах (по три ЧМ и ЧЕ). Посмотрим, как такой успех сможет мотивировать забить и немцам.

Германия

Немцы уже выполнили задание по выходу из группы (в связи с этим автоматически продлился контракт Юлиана Нагельсманна, в котором был прописан соответствующий пункт) и в случае победы или ничьей со швейцарцами займут в группе первое место.

У них путь на чемпионате Европы был гораздо легче. Пока соперники (Шотландия и Венгрия) не сумели забить в ворота Мануэля Нойера, правда, эту миссию выполнил вместо них Антонио Рюдигер в игре первого тура.

Эта игра закончилась уверенным разгромом со счетом 5:1, а венгров вышло победить со более скромными 2:0. Что интересно, из семи голов только Мусиала сумел отличиться дважды, а остальные головы были забиты разными футболистами (Вирц, Хаверц, Фюллькруг, Джан, Гюндоган).

Многие футболисты основного состава «бундестим» находятся под угрозой дисквалификации. Если точнее, то это Миттельштедт, Та, Рюдигер и Андрих. В связи с этим спрогнозируем небольшую ротацию состава, в частности, в опорной зоне, где может выйти Паскаль Гросс.

Статистика встреч

Как информирует официальный сайт УЕФА, команды сыграли между собой 53 матча, в которых девять раз побеждали швейцарцы, было зафиксировано восемь ничьих и 36 побед Германии, разница мячей 69-142.

Прогноз

Если вы помните перипетии матча 2020 года в дивизионе А Лиги наций между Швейцарией и Украиной, так и не состоявшегося из-за хитросделанного санитарного врача одного из швейцарских кантонов, и принципиально болеете против Швейцарии с тех пор, то вам должно понравиться эта игра, поскольку с большой долей вероятности швейцарцы проиграют данный матч, вполне возможно, с большим счетом.

Ориентировочные составы:

Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес – Видмер, Джака, Фройлер, Шакири – Эбишер, Эмболо, Варгас

Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт – Кроос, Гросс – Мусиала, Гюндоган, Сане – Фюллькруг

23 июня, воскресенье

Швейцария – Германия
Франкфурт-на-Майне. «Франкфурт Арена». 22:00
ТВ-трансляция на платформе Megogo
Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
ШВЕЙЦАРИЯ – ГЕРМАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:3

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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