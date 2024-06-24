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Евро
Швейцария
23.06.2024 22:00 – FT 1 : 1
Германия
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24 июня 2024, 01:20 | Обновлено 24 июня 2024, 01:39
74
0

НАГЕЛЬСМАНН: «Швейцария играла агрессивно. Мы заслужили очко»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал результат матча с Швейцарией

24 июня 2024, 01:20 | Обновлено 24 июня 2024, 01:39
74
0
НАГЕЛЬСМАНН: «Швейцария играла агрессивно. Мы заслужили очко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Наставник сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсманн поделился эмоциями от матча 3-го тура группы А на Евро-2024. Его подопечные лишь на последних минутах избежали поражения в игре против Швейцарии (1:1).

«Мы разбудили стадион, забив гол. Со Швейцарией было некомфортно играть, она действовала очень агрессивно.

Если честно, мы хорошо оборонялись на протяжении длительных отрезков и многое предпринимали после гола в наши ворота, много рисковали и в итоге заслужили очко», – сказал Нагельсманн.

Ничья позволила сборной Германии выиграть группу. Бундестим за три матча набрала 7 очков. Швейцария, у которой на два балла меньше, заняла второе место в квартете.

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Руслан Травкин Источник: Немецкий футбольный союз
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