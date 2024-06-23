Игра сразу же пошла по ожидаемому еще до начала сценарию. Немцы забрали мяч себе и принялись настойчиво прощупывать оборонительные порядки швейцарцев. Те не роптали, защищались предельно организованно, а при удобном на то случае выбегали в контратаки. Поединок смотрелся и радовал скоростями, накалом страстей и самоотдачей футболистов. Предпочтительнее выглядели игроки сборной Германия. Однако это не было обидным по отношению к футболистам из Швейцарии. Они больше оборонялись, а при такой игре сложно доминировать и чем-то удивлять. Куда проще добиваться этого при атакующей игре.

И на 16-й минуте давление хозяев турнира дало свой результат – они забили гол. Андрих здорово приложился к мячу из-за пределов штрафной. После его удара мяч срикошетил о газон, чем, видимо, сильно дезориентировал Зоммера, который угрозу не отвел. Впрочем, радость немцев голу оказалась недолгой – после помощи со стороны ВАР арбитр матча Даниеле Орсато взятие ворот отменил. Причина – фол со стороны Мусиалы в атаке, которая увенчалась ударом Андриха.

После отмененного гола игра ни в чем не изменилась. Немцы продолжили владеть инициативой и диктовать свои условия, на которые швейцарцы откликались, но все же старались добиваться своих целей. Так продолжалось немногим больше 10 минут, пока игрокам сборной Швейцарии не удалась простая, но разящая атака. Фройлер слева выполнил пас к ближней стойке, на который своевременно откликнулся Ндое. Сходу в касание он перевел мяч точно в ближнюю девятку. 1:0.

Думается, ко всем еще не пришло осознание того факта, что швейцарцы забили гол немцам, а Ндое упустил роскошный шанс оформить дубль. Он с линии штрафной площади пробил в правый нижний угол, но мяч разминулся с целью на считанные сантиметры.

Оставшееся время в первом тайме прошло под аккомпанемент атак сборной Германии. Кросс, Гюндоган и Хаверц, а также все остальные игроки немецкой команды делали все, чтобы вскрыть швейцарскую оборону, но та была надежна как сейфы в швейцарских банках.

После перерыва на поле ничего не изменилось – подопечные Юлиана Нагельсманна не выключались, давили, атаковали и искали свой шанс. Он им никак не подворачивался. На 51-й минуте хорош был удар Мусиалы, но Зоммер сыграл надежно. Далее было перспективное замыкание головой в исполнении Гюндогана – выше. На 68-й минуте убойным промахом отметился Хаверц, который головой пробил выше перекладины.

Через две минуты перед швейцарскими воротами случился неоднозначный эпизод. Альпийцы заблокировали попытку удара Киммиха, что вызвало протесты со стороны немцев. Арбитр был вынужден прибегнуть к помощи ВАР – все обошлось без назначения 11-метрового, о котором мечтали хозяева Евро-2024.

Приближение финального свистка лишь усиливало желание игроков Бундестим добиться успеха. Давление на ворота Зоммера нарастало и нарастало. А на 84-й минуте состоялась контратака Швейцарии, точку в которой поставил Варгас. Впрочем, его гол на радость фанатов немецкой сборной был отменен из-за положения вне игры у швейцарского нападающего.

Немцы ответили ударом Хаверца в перекладину после навеса Крооса с углового. Лишь на 2-й минуте компенсированного времени поединка игрокам сборной Германии повезло. Фюллькруг грамотно откликнулся на кросс от Раума и точно пробил головой в левую девятку. 1:1 – это было закономерное завершение матча равных соперников. Тем более, что обе сборные вышли из группы в плей-офф Евро-2024. Неудачниками квартета А стали команды Шотландии и Венгрии.

Удары (в створ): 4 (3) – 18 (3)

Угловые: 2 – 9

Оффсайды: 2 – 2.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа A. 3-й тур.

Швейцария – Германия - 1:1

Голы: Ндойе, 28 – Фюллькруг, 90+2

Предупреждения: Ндойе, 25, Джака, 67, Видмер, 81 – Та, 38

Швейцария: Зоммер – Родригес, Аканджи, Шер – Эбишер, Джака, Фройлер, Видмер – Ридер (Варгас, 65), Ндойе (Амдуни, 65) – Эмболо (Дуа, 65).

Германия: Нойер – Миттельштедт (Шлоттербек, 61), Та (Раум, 61), Рюдигер, Киммих – Кроос, Андрих (Беер, 65) – Вирц (Сане, 76), Гюдоган, Мусиала (Фюллькруг, 76) – Хаверц.

Арбитр: Даниэле Орсато (Чио, Италия).

Стадион: «Дойче Банк Арена» (Франкфурт-на-Майне, Германия).

ШВЕЙЦАРИЯ - ГЕРМАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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