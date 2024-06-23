Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидеры не безгрешны. Германия вырвала ничью у Швейцарии
Евро
Швейцария
23.06.2024 22:00 – FT 1 : 1
Германия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 23:56 | Обновлено 24 июня 2024, 01:04
1716
6

Лидеры не безгрешны. Германия вырвала ничью у Швейцарии

Команда Нагельсманна таки оставила за собой первую строчку в группе A

23 июня 2024, 23:56 | Обновлено 24 июня 2024, 01:04
1716
6
Лидеры не безгрешны. Германия вырвала ничью у Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine

Игра сразу же пошла по ожидаемому еще до начала сценарию. Немцы забрали мяч себе и принялись настойчиво прощупывать оборонительные порядки швейцарцев. Те не роптали, защищались предельно организованно, а при удобном на то случае выбегали в контратаки. Поединок смотрелся и радовал скоростями, накалом страстей и самоотдачей футболистов. Предпочтительнее выглядели игроки сборной Германия. Однако это не было обидным по отношению к футболистам из Швейцарии. Они больше оборонялись, а при такой игре сложно доминировать и чем-то удивлять. Куда проще добиваться этого при атакующей игре.

И на 16-й минуте давление хозяев турнира дало свой результат – они забили гол. Андрих здорово приложился к мячу из-за пределов штрафной. После его удара мяч срикошетил о газон, чем, видимо, сильно дезориентировал Зоммера, который угрозу не отвел. Впрочем, радость немцев голу оказалась недолгой – после помощи со стороны ВАР арбитр матча Даниеле Орсато взятие ворот отменил. Причина – фол со стороны Мусиалы в атаке, которая увенчалась ударом Андриха.

После отмененного гола игра ни в чем не изменилась. Немцы продолжили владеть инициативой и диктовать свои условия, на которые швейцарцы откликались, но все же старались добиваться своих целей. Так продолжалось немногим больше 10 минут, пока игрокам сборной Швейцарии не удалась простая, но разящая атака. Фройлер слева выполнил пас к ближней стойке, на который своевременно откликнулся Ндое. Сходу в касание он перевел мяч точно в ближнюю девятку. 1:0.

Думается, ко всем еще не пришло осознание того факта, что швейцарцы забили гол немцам, а Ндое упустил роскошный шанс оформить дубль. Он с линии штрафной площади пробил в правый нижний угол, но мяч разминулся с целью на считанные сантиметры.

Оставшееся время в первом тайме прошло под аккомпанемент атак сборной Германии. Кросс, Гюндоган и Хаверц, а также все остальные игроки немецкой команды делали все, чтобы вскрыть швейцарскую оборону, но та была надежна как сейфы в швейцарских банках.

После перерыва на поле ничего не изменилось – подопечные Юлиана Нагельсманна не выключались, давили, атаковали и искали свой шанс. Он им никак не подворачивался. На 51-й минуте хорош был удар Мусиалы, но Зоммер сыграл надежно. Далее было перспективное замыкание головой в исполнении Гюндогана – выше. На 68-й минуте убойным промахом отметился Хаверц, который головой пробил выше перекладины.

Через две минуты перед швейцарскими воротами случился неоднозначный эпизод. Альпийцы заблокировали попытку удара Киммиха, что вызвало протесты со стороны немцев. Арбитр был вынужден прибегнуть к помощи ВАР – все обошлось без назначения 11-метрового, о котором мечтали хозяева Евро-2024.

Приближение финального свистка лишь усиливало желание игроков Бундестим добиться успеха. Давление на ворота Зоммера нарастало и нарастало. А на 84-й минуте состоялась контратака Швейцарии, точку в которой поставил Варгас. Впрочем, его гол на радость фанатов немецкой сборной был отменен из-за положения вне игры у швейцарского нападающего.

Немцы ответили ударом Хаверца в перекладину после навеса Крооса с углового. Лишь на 2-й минуте компенсированного времени поединка игрокам сборной Германии повезло. Фюллькруг грамотно откликнулся на кросс от Раума и точно пробил головой в левую девятку. 1:1 – это было закономерное завершение матча равных соперников. Тем более, что обе сборные вышли из группы в плей-офф Евро-2024. Неудачниками квартета А стали команды Шотландии и Венгрии.

Удары (в створ): 4 (3) – 18 (3)
Угловые: 2 – 9
Оффсайды: 2 – 2.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа A. 3-й тур.

Швейцария – Германия - 1:1

Голы: Ндойе, 28 – Фюллькруг, 90+2

Предупреждения: Ндойе, 25, Джака, 67, Видмер, 81 – Та, 38

Швейцария: Зоммер – Родригес, Аканджи, Шер – Эбишер, Джака, Фройлер, Видмер – Ридер (Варгас, 65), Ндойе (Амдуни, 65) – Эмболо (Дуа, 65).

Германия: Нойер – Миттельштедт (Шлоттербек, 61), Та (Раум, 61), Рюдигер, Киммих – Кроос, Андрих (Беер, 65) – Вирц (Сане, 76), Гюдоган, Мусиала (Фюллькруг, 76) – Хаверц.

Арбитр: Даниэле Орсато (Чио, Италия).

Стадион: «Дойче Банк Арена» (Франкфурт-на-Майне, Германия).

ШВЕЙЦАРИЯ - ГЕРМАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

По теме:
ФОТО. Матч Шотландии и Венгрии омрачила травма форварда Варги
НАГЕЛЬСМАНН: «Швейцария играла агрессивно. Мы заслужили очко»
Состояние стабилизировалось. Стало известно как себя чувствует Варга
сборная Германии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 смотреть онлайн Швейцария - Германия
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Бокс | 23 июня 2024, 07:10 1
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком

Реванш между украинцем и британцем состоится 21 декабря

Полесье интересуется центральными защитниками Днепра-1
Футбол | 23 июня 2024, 17:30 15
Полесье интересуется центральными защитниками Днепра-1
Полесье интересуется центральными защитниками Днепра-1

Клуб из Житомира ищет экстренную замену Бескоровайному

ВИДЕО. Венгрия вырвала победу у Шотландии на 90+10 минуте
Футбол | 24.06.2024, 00:07
ВИДЕО. Венгрия вырвала победу у Шотландии на 90+10 минуте
ВИДЕО. Венгрия вырвала победу у Шотландии на 90+10 минуте
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Футбол | 23.06.2024, 18:45
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 23.06.2024, 09:07
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Захарченко
Цей матч ще раз доводить , що з топ- збірними можна грати , але потрібно мати чіткий план на . Так само і  Україні з Бельгією потрібно грати з повною самовіддачею кожного гравця і бажанням досягти результату ...
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Віталій Ткачук
Як там: суддя западліст він не любить Металіст). Арбітр паршиво відпрацював, німці мали перемагати. Ми навіть якщо вийдемо з групи, то з нашою грою, нас порвуть просто.
Ответить
0
T-800
все матчи выиграть на Евро сложно. Германия и Голландия возвращаются к своим 50% победам на турнире во всех матчах. на очереди осечки Португалии, одной из трех самых побеждающих.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко перед Бельгией назвал условие, на которое пойдет ради победы
Зинченко перед Бельгией назвал условие, на которое пойдет ради победы
23.06.2024, 10:40 1
Футбол
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
23.06.2024, 06:23 139
Футбол
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
23.06.2024, 14:41 12
Бокс
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
22.06.2024, 07:01 83
Футбол
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
23.06.2024, 17:48
Бокс
Турция – Португалия – 0:3. Смешной автогол и ассист Роналду. Обзор матча
Турция – Португалия – 0:3. Смешной автогол и ассист Роналду. Обзор матча
22.06.2024, 21:15 2
Футбол
Бельгия – Румыния. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Бельгия – Румыния. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
22.06.2024, 19:05 16
Футбол
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
22.06.2024, 00:19 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем