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Евро
Швейцария
23.06.2024 22:00 – FT 1 : 1
Германия
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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 00:37 |
8229
0

Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча Евро-2024

24 июня 2024, 00:37 |
8229
0
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Германии

23 июня в немецком Франкфурте прошел матч 3-го тура группы А Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте гол немца Андриха был отменен после просмотра VAR. На 28-й минуте Швейцария вышла вперед. Автором гола стал Дан Ндойе. На 90+2 минуте счет в матче сравнял немецкий нападающий Никлас Фюллкруг.

Германия благодаря этой победе с 7 очками заняла первое место в группе, а швейцарцы финишировали вторыми с 5 очками.

В группе А, кроме Швейцарии и Германии, играли Шотландия и Венгрия.

Евро-2024. Группа А, 23 июня.

Швейцария Германия - 1:1
Голы: Ндойе, 28 – Фюллкруг, 90+2.

ГОЛ! Ндойе, 28 мин, 1:0

ГОЛ! Фюллкруг, 90+2 мин, 1:1

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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