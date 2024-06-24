23 июня в немецком Франкфурте прошел матч 3-го тура группы А Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.

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На 17-й минуте гол немца Андриха был отменен после просмотра VAR. На 28-й минуте Швейцария вышла вперед. Автором гола стал Дан Ндойе. На 90+2 минуте счет в матче сравнял немецкий нападающий Никлас Фюллкруг.

Германия благодаря этой победе с 7 очками заняла первое место в группе, а швейцарцы финишировали вторыми с 5 очками.

В группе А, кроме Швейцарии и Германии, играли Шотландия и Венгрия.

Евро-2024. Группа А, 23 июня.

Швейцария – Германия - 1:1

Голы: Ндойе, 28 – Фюллкруг, 90+2.

ГОЛ! Ндойе, 28 мин, 1:0

ГОЛ! Фюллкруг, 90+2 мин, 1:1