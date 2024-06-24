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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 00:10 | Обновлено 24 июня 2024, 01:29
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0

ФОТО. Германия на 90+2 минуте избежала первого поражения на Евро

Хозяева турнира сыграли вничью со Швейцарией

24 июня 2024, 00:10 | Обновлено 24 июня 2024, 01:29
908
0
ФОТО. Германия на 90+2 минуте избежала первого поражения на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Швейцария – Германия

23 июня в немецком Франкфурте прошел матч 3-го тура группы А Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.

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На 17-й минуте гол немца Андриха был отменен после просмотра VAR. На 28-й минуте Швейцария вышла вперед. Автором гола стал Дан Ндойе. На 90+2 минуте счет в матче сравнял немецкий нападающий Никлас Фюллкруг.

Германия благодаря этой победе с 7 очками заняла первое место в группе, а швейцарцы финишировали вторыми с 5 очками.

Евро-2024. Группа А, 23 июня.

Швейцария Германия - 1:1
Голы: Ндойе, 28 – Фюллкруг, 90+2.

ФОТО. Германия на 90+2 минуте избежала первого поражения на Евро

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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