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Евро
Португалия
18.06.2024 22:00 - : -
Чехия
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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 00:52 |
65
0

Португалия – Чехия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Очередным фаворитам турнира может достаться обидная пощечина

18 июня 2024, 00:52 |
65
0
Португалия – Чехия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Во вторник, 18 июня, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч первого тура в рамках квартета F чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сыграют национальные сборные Португалии и Чехии. Стартовый свисток итальянского рефери Марко Гуиды из Торре-Аннунциата прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Португалия


Быть фаворитом в отдельно взятом на этом Евро – такая себе затея, с чем точно согласятся команды вроде Бельгии, Украины или на худой конец Франции, которые если и вовсе не проиграли свои стартовые матчи, то испытали уйму проблем. Национальная сборная Португалии тоже фаворит, но уже не просто в матче, а и вовсе на победу в турнире в целом. И это не странно, так как творческий путь Криштиану Роналду постепенно подходит к концу, и было бы неплохо напоследок забрать себе еще один кубок Анри Делоне в коллекцию.

Тем более, что у португальцев для этого есть все. И когда мы говорим «все», то речь идет не о обобщении совокупности факторов наличия сильных игроков, опыта, молодости и мастерства тренерского штаба, а действительно о «всем» в комплексе. Заявка Португалии на турнир и вовсе без изъянов. Тут не окажется «вдруг», что не хватает фланговых защитников, как у Англии, или тренер «насобирал футболистов из середняков местного чемпионата», как в Испании. Роберто Мартинес действительно отобрал сильнейших, и даже позиция вратаря без «обязательного» Руи Патрисиу выглядит очень уверенно.

Португалия доказала свою силу в отборочной группе – идеальный результат, который можно было улучшить только, если не пропустить два мяча в свои ворота, которые «европейским селесао» забили словаки. Да, те самые, о которых мы будем говорить ближайшие четыре дня без устали. И пусть никого при этом не вводит в заблуждение поражение от Хорватии в товарищеских матчах перед Евро – там Мартинес позволил себе эксперименты и немного заигрался. На самом турнире такого не будет. Восемь лет назад такого потенциала у португальцев не было и близко, а чем все закончилось?

Чехия


Единственной проблемой для команды Мартинеса на групповом этапе может стать непредсказуемость их квартета. И вносят эту сумятицу как раз-таки чехи. Очень интересную команду везет на турнир Иван Гашек, которая состоит из сплава представителей сильнейших клубов страны по типу «Спарты», «Славии» и «Виктории» Пльзень, а также нескольких игроков из ведущих чемпионатов Европы, среди которых аж трое – новоиспеченные чемпионы Германии в составе «Байера».

Да и сам чешский футбол нынче на подъеме, о чем имели возможность узнать игроки «Днепра-1» и «Зари» еще в квалификации к еврокубкам, а позднее в Прагу в плей-офф Лиги Европы УЕФА наведывался и «Ливерпуль». Осторожно оптимистично – так оценивают в стране шансы «Народной команды» на выход в плей-офф, во что до начала турнира верится очень даже охотно.

Единственное, что может смущать, так это факт начала выступлений сразу с игры против явного фаворита, который еще и играет в доминирующий футбол. Но если вдруг, а это «вдруг» на текущем Евро уже и не кажется таким уж невозможным, чехи сотворят сенсацию, остановить их в дальнейшем будет очень сложно. Опять-таки, команда Гашека действительно олицетворяет настроения, которые сейчас царят в футболе их страны – если чешский коллектив ловит кураж, его уже очень сложно остановить. В хоккее была похожая история, но Чехия, по всей видимости, хочет быть не только про хоккей.

История встреч


Футбольные пути Польши и Нидерландов ранее пересекались 5 раз в рамках чемпионатов Европы и Лиги наций УЕФА. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу Португалии – 4 успешных игр против 1 у Чехии. Разница голов 10:2.

Последний раз соперники встречались в сентябре 2022 года. Голы Диогу Далота (дубль), Бруну Фернандеша и Диогу Жоты обусловили победу Португалии в Праге на «Эден Арена» 4:0 в Лиге наций-2022/23.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 43-летний итальянец Марко Гуида, который на своем счету еще не имеет ни одного матча в финальной части Евро. Боковыми рефери станут Филиппо Мели та Джорджио Перетти, а резервным арбитром отработает Раде Обренович из Словении. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Массимилиано Иррати, которому будет помогать Паоло Валери и Федайи Сан из Швейцарии. У Гуиды есть опыт проведения матча с участием Португалии – 1 победа и 1 поражение, тогда как с Чехией он не пересекался.

Ориентировочные составы


Португалия: Кошта – Мендеш, Диаш, Пепе, Канселу – Фернандеш, Витинья, Пальинья – Леау, Роналду, Б. Силва.

Чехия: Станек – Крейчи, Гранац, Голеш – Юрасек, Барак, Провод, Соучек, Цоуфал – Шик, Кухта.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в этой игре будет присутствовать серьезная интрига. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют.

18 июня, вторник

Португалия – Чехия
Лейпциг. «Ред Булл Арена». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Megogo и Суспильне
ПОРТУГАЛІЯ – ЧЕХІЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Ар битр: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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