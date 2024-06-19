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Евро
Португалия
18.06.2024 22:00 – FT 2 : 1
Чехия
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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 00:15 | Обновлено 19 июня 2024, 00:24
2898
0

Португалия – Чехия – 2:1. Волевая победа Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Евро-2024 в Лейпциге

19 июня 2024, 00:15 | Обновлено 19 июня 2024, 00:24
2898
0
Португалия – Чехия – 2:1. Волевая победа Роналду. Видео голов и обзор

18 июня в 22:00 в немецком Лейпциге прошел матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Португалия вырвала победу у Чехии в матче Евро-2024.

Франсишку Консейсау забил решающий мяч на 90+2 минуте.

В группе F кроме Португалии и Чехии также выступают команды Турции и Грузии (3:1 в первом туре).

Евро-2024. Группа F. 1-й тур, Лейпциг, 18 июня

Португалия – Чехия – 2:1

Голы: Робин Гранац, 69 (автогол), Франсишку Консейсау, 90+2 – Лукаш Провод, 62

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Лукаш Провод, 62 мин.

ГОЛ! 1:1. Робин Гранац, 69 мин (автогол)

ГОЛ! 2:1. Франсишку Консейсау, 90+2 мин

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Португалия).
69’
ГОЛ ! Автогол забил Робин Гранач (Чехия).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Провод (Чехия).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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