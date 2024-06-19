Португалия – Чехия – 2:1. Волевая победа Роналду. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Евро-2024 в Лейпциге
18 июня в 22:00 в немецком Лейпциге прошел матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии (2:1).
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Португалия вырвала победу у Чехии в матче Евро-2024.
Франсишку Консейсау забил решающий мяч на 90+2 минуте.
В группе F кроме Португалии и Чехии также выступают команды Турции и Грузии (3:1 в первом туре).
Евро-2024. Группа F. 1-й тур, Лейпциг, 18 июня
Португалия – Чехия – 2:1
Голы: Робин Гранац, 69 (автогол), Франсишку Консейсау, 90+2 – Лукаш Провод, 62
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Лукаш Провод, 62 мин.
ГОЛ! 1:1. Робин Гранац, 69 мин (автогол)
ГОЛ! 2:1. Франсишку Консейсау, 90+2 мин
События матча
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