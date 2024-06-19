МАРТИНЕС: «70% владения и 13 угловых. А Чехия не подала ни одного углового»

18 июня в немецком Лейпциге прошел матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии (2:1).

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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о позитивных моментах в игре:

«Легких игр мы не ждем. Играли против вдохновленной Чехии, жесткой и нацеленной. У нее был один точный удар, и он достиг цели. Это стало заодно и проверкой характера.

Взгляните на статистику: 70% владения мячом, 13 угловых. Хорошая работа проделана. Но, уступая со счетом 0:1, нам пришлось сдерживать свою нервозность, и, думаю, сегодня мы показали невероятный характер. Это нам очень поможет.

Мы победили. Нужно ценить и то, что нам хорошо удавалось. Защищались мы очень и очень хорошо. Раз Чехия вообще не подала ни одного углового и только однажды попала в створ, мы можем во многом опираться на то хорошее, что делали сегодня».

Полузащитник сборной Португалии Витинья, лучший игрок матча:

«В этом турнире легких игр не бывает. И все же мы держали игру под своим контролем, имели больше моментов. Мы не были полностью удовлетворены сделанным, но надо понимать, что у нас это первая игра на Евро. Было много эмоций, а то, что мы пропустили, было не совсем справедливо.

Бывают дни, когда из ничего нам соперники забивают. Это было большим ударом для нас, но очень важно, как мы это восприняли. Очень важно, что сохранили хладнокровие, отыгрались и до конца сражались за победу».

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш:

«Мы ждали больших проблем – у Чехии хорошие игроки. Знали об этом, и они доказали, что так и есть. Мы хотели завладеть мячом и делали это хорошо, но, когда стремились забить, не могли этого сделать. В конце мы хорошо поработали и добились заслуженной победы.

Мы отдали все силы сегодня, но нам есть над чем поработать. У нас есть четыре дня до следующего матча. Важно тщательно проанализировать соперника и как можно лучше подготовиться к ближайшей игре.

Следующий матч? У Турции есть молодые и талантливые игроки. Матч точно не будет простым. Но мы – Португалия. Так что будем играть на победу».