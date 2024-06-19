Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРТИНЕС: «70% владения и 13 угловых. А Чехия не подала ни одного углового»
Евро
Португалия
18.06.2024 22:00 – FT 2 : 1
Чехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 04:29 | Обновлено 19 июня 2024, 04:49
1333
1

МАРТИНЕС: «70% владения и 13 угловых. А Чехия не подала ни одного углового»

В немецком Лейпциге сборная Португалии вырвала победу в матче Евро-2024

19 июня 2024, 04:29 | Обновлено 19 июня 2024, 04:49
1333
1
МАРТИНЕС: «70% владения и 13 угловых. А Чехия не подала ни одного углового»
УЕФА. Роберто Мартинес

18 июня в немецком Лейпциге прошел матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о позитивных моментах в игре:

«Легких игр мы не ждем. Играли против вдохновленной Чехии, жесткой и нацеленной. У нее был один точный удар, и он достиг цели. Это стало заодно и проверкой характера.

Взгляните на статистику: 70% владения мячом, 13 угловых. Хорошая работа проделана. Но, уступая со счетом 0:1, нам пришлось сдерживать свою нервозность, и, думаю, сегодня мы показали невероятный характер. Это нам очень поможет.

Мы победили. Нужно ценить и то, что нам хорошо удавалось. Защищались мы очень и очень хорошо. Раз Чехия вообще не подала ни одного углового и только однажды попала в створ, мы можем во многом опираться на то хорошее, что делали сегодня».

Полузащитник сборной Португалии Витинья, лучший игрок матча:

«В этом турнире легких игр не бывает. И все же мы держали игру под своим контролем, имели больше моментов. Мы не были полностью удовлетворены сделанным, но надо понимать, что у нас это первая игра на Евро. Было много эмоций, а то, что мы пропустили, было не совсем справедливо.

Бывают дни, когда из ничего нам соперники забивают. Это было большим ударом для нас, но очень важно, как мы это восприняли. Очень важно, что сохранили хладнокровие, отыгрались и до конца сражались за победу».

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш:

«Мы ждали больших проблем – у Чехии хорошие игроки. Знали об этом, и они доказали, что так и есть. Мы хотели завладеть мячом и делали это хорошо, но, когда стремились забить, не могли этого сделать. В конце мы хорошо поработали и добились заслуженной победы.

Мы отдали все силы сегодня, но нам есть над чем поработать. У нас есть четыре дня до следующего матча. Важно тщательно проанализировать соперника и как можно лучше подготовиться к ближайшей игре.

Следующий матч? У Турции есть молодые и талантливые игроки. Матч точно не будет простым. Но мы – Португалия. Так что будем играть на победу».

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Португалия).
69’
ГОЛ ! Автогол забил Робин Гранач (Чехия).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Провод (Чехия).
По теме:
САНЬОЛЬ: «Проигрывать неприятно, но команда может гордиться своей игрой»
МОНТЕЛЛА: «Это лучший подарок ко дню рождения. Нанесли 22 удара по воротам»
Иван ГАШЕК: «Ничья была так близко. Просто невероятно, как опасен Роналду»
пресс-конференция сборная Португалии по футболу сборная Чехии по футболу Евро-2024 Португалия - Чехия Роберто Мартинес Витинья (ПСЖ) Нуну Мендеш
Николай Степанюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Футбол | 18 июня 2024, 10:41 75
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии

Тренер признался, что игроки попросили его выйти из раздевалки

Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Бокс | 18 июня 2024, 07:21 18
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса

«Великий Джордж» считает лучшим Леннокса Льюиса

Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Футбол | 19.06.2024, 03:38
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
Футбол | 18.06.2024, 20:05
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
Байло и Барсуков взяли бронзу в миксте на ЧЕ по прыжкам в воду
Водные виды | 18.06.2024, 22:32
Байло и Барсуков взяли бронзу в миксте на ЧЕ по прыжкам в воду
Байло и Барсуков взяли бронзу в миксте на ЧЕ по прыжкам в воду
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Первый Среди Равных
У України теж 70% володіння )
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
17.06.2024, 18:08 35
Футбол
Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал
Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал
18.06.2024, 07:01 20
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
18.06.2024, 23:55 15
Футбол
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
17.06.2024, 21:20
Футбол
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
18.06.2024, 10:07 33
Футбол
Стало известно, какой финансовый бонус получит обладатель Кубка Стэнли
Стало известно, какой финансовый бонус получит обладатель Кубка Стэнли
17.06.2024, 12:15
Хоккей
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
17.06.2024, 19:01 29
Футбол
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
17.06.2024, 01:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем