Во вторник, 18 июня, состоится матч 1-го тура чемпионата Европы 2024 в группе F, в котором отношения выяснят команды Португалии и Чехии.

Поединок состоится в Лейпциге на «Ред Булл Арена». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Футбольные пути Польши и Нидерландов ранее пересекались 5 раз в рамках чемпионатов Европы и Лиги наций УЕФА. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу Португалии – 4 успешных игр против 1 у Чехии. Разница голов 10-2.

Последний раз соперники встречались в сентябре 2022 года. Голы Диогу Далота (дубль), Бруну Фернандеша и Диогу Жоты обусловили победу Португалии в Праге на «Эден Арена» 4:0 в Лиге наций-2022/23.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Чехия, за которой можно следить в украинской версии сайта.