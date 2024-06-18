Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия – Чехия. Текстовая трансляция матча
Евро
Португалия
18.06.2024 22:00 - : -
Чехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 11:29 | Обновлено 18 июня 2024, 11:33
84
0

Португалия – Чехия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Евро-2024

18 июня 2024, 11:29 | Обновлено 18 июня 2024, 11:33
84
0
Португалия – Чехия. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 18 июня, состоится матч 1-го тура чемпионата Европы 2024 в группе F, в котором отношения выяснят команды Португалии и Чехии.

Поединок состоится в Лейпциге на «Ред Булл Арена». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Футбольные пути Польши и Нидерландов ранее пересекались 5 раз в рамках чемпионатов Европы и Лиги наций УЕФА. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу Португалии – 4 успешных игр против 1 у Чехии. Разница голов 10-2.

Последний раз соперники встречались в сентябре 2022 года. Голы Диогу Далота (дубль), Бруну Фернандеша и Диогу Жоты обусловили победу Португалии в Праге на «Эден Арена» 4:0 в Лиге наций-2022/23.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Чехия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Экс-защитник Шахтера: «Позвоню Степаненко и скажу завершать карьеру»
Н'Голо КАНТЕ: «Для меня честь быть капитаном сборной Франции»
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
текстовая трансляция Евро-2024 сборная Португалии по футболу сборная Чехии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Футбол | 17 июня 2024, 18:15 62
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Евро-2024

Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Футбол | 17 июня 2024, 21:26 50
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии

Экс-игрок сборной выделил Лунина, Зинченко и Шапаренко

Бог с ней, с игрой, но где же ваш характер?
Футбол | 17.06.2024, 20:00
Бог с ней, с игрой, но где же ваш характер?
Бог с ней, с игрой, но где же ваш характер?
Португалия – Чехия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 18.06.2024, 07:15
Португалия – Чехия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Португалия – Чехия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Футбол | 18.06.2024, 10:07
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
18.06.2024, 07:21 5
Бокс
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
17.06.2024, 14:05 70
Футбол
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
17.06.2024, 21:20
Футбол
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
17.06.2024, 01:16
Бокс
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
17.06.2024, 06:23 1
Футбол
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
16.06.2024, 18:21
Футбол
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
17.06.2024, 18:55 86
Футбол
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
17.06.2024, 18:08 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем