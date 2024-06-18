Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии

Группа F тоже дождалась своей очереди стартовать на Евро. Сначала Турция и Грузия определили сильнейшего (турки победили 3:1 с красивым голом Гюлера), а вечером настал черед играть Португалии и Чехии.

Для меня лично Евро-2004 был первым чемпионатом Европы, который я осмысленно смотрел, поэтому перипетии этого чемпионата довольно сильно врезались в память. Тогда восходила звезда молодого Криштиану Роналду, а на этом чемпионате, который стал для него шестым, он должен был доказать, что эта звезда если и будет заходить, то красиво. Вообще в составе Португалии каждая фамилия выглядела очень громко, поэтому посмотреть, как будет играть один из фаворитов чемпионата, было интересно.

Чехия по именам гораздо менее громкая, но команда привычно крепкая и боевая. На том же вышеупомянутом Евро-2004 именно Чехия по игре выглядела ярче всех, но, была (как и Португалия в финале), съедена памятной сверхзащитной сборной Греции в полуфинале. На этом чемпионате вряд ли земляки Бароша и Чеха повторят что-нибудь подобное, но и мальчиками для битья точно не будут.

Как и положено фавориту, мяч осел в ногах португальцев с самого начала игры, но возникающие моменты вряд ли были действительно достойны внимания. Для их описания подходили бы словесные конструкции «чуть-чуть неточно», «мимо», «не слишком остро», «дальний удар выше»... А чехи пробовали прессинговать.

Так продолжалось до середины тайма, далее возникли действительно моменты. То Леау не смог замкнуть прострел, то Роналду головой пробил неточно, то тот же Криштиану не реализовал выход на вратаря, то в конце тайма с разворота не переиграл вратаря.

Старание Роналду поддерживал Леау, но самым запоминающимся с его участием моментом стала симуляция при входе в штрафную, которая справедливо была оценена желтой карточкой.

А что чехи в первом тайме? Да ничего особенного у чужих ворот. Цоуфал красиво несколько раз подавал, но атака молчала, пробить не удавалось.

Второй тайм начался с того же, что и первый. Помните о «немного неточно», «высоко» и так далее? Все повторилось. Роналду запомнился ударом со штрафного метров с 25, вратарь забрал.

Чехия же неожиданно забила. Сначала был очередной неплохой навес Цоуфала, затем навес с противоположного левого фланга. Эти навесы удалось вынести, но вторым темпом Цоуфал получил мяч, отпасовал немного назад и Провод метров с 18 красивым ударом от вратаря положил мяч в левый угол. Гол стал похож на первый пропущенный Украиной от Румынии, но летел не по столь высокой траектории. Случилось это на 62-й минуте.

Португальцы начали делать замены, нервничать, немного ссориться, но очень быстро сравняли – Витинья навесил, Мендеш сбросил и вратарь чехов Станек решил не фиксировать, а в падении выбивать. Выходило на ногу Роналду, но того опередил защитник Гранач, от которого мяч и влетел в сетку.

Дальше Португалия попыталась перейти на навесы. И долго удавалось чехам выносить их, но в конце концов прошел навес справа на Роналду, который высоко выпрыгнул и пробил в правую штангу. Жота отскок добил в ворота, взял мяч и уже успел мячом под футболкой отпраздновать беременность своей партнерши, но помощник арбитра пересмотрел повтор, увидел офсайд у КриРо и отменил гол.

Однако удалось забить фаворитам. После прострела Нету тот же Гранач неудачно остановил мяч, тот остановился перед вратарем, Станек выходил и поскользнулся, а Франсишку Консейсау, буквально перед тем вышедший на замену, расстрелял ворота и побежал безумно праздновать, поскольку этот мяч принес победу «европейским. бразильцам».

В следующем туре будут играть пары Португалия – Турция и Чехия – Грузия.

Фото – УЕФА

Чемпионат Европы. Группа F. 1-й тур.

Португалия – Чехия – 2:1

Голы: Гранач (69, автогол), Консейсау (92) – Провод (62)

Предупреждение: Леау (39), Консейсау (93) – Шик (57)

Португалия: Диогу Кошта, Рубен Диаш, Пепе, Далот (Инасиу, 63), Мендеш (Нету, 90), Витинья (Консейсау, 90), Фернандеш, Бернарду Силва, Канселу (Семеду, 90), Леау (Жота, 63), Роналду

Чехия: Станек, Крейчи, Гранач, Голеш (Хоры, 93), Доудера, Провод (Барак, 79), Соучек, Шулц (Шевчик, 79), Цоуфал, Шик (Хитил, 61), Кухта (Лингр, 60)

Арбитр: Марко Гуида (Италия)

Стадион «Лейпциг Штадиум» (Лейпциг, Германия)

ПОРТУГАЛИЯ – ЧЕХИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА