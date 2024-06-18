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Евро
Турция
18.06.2024 19:00 – FT 3 : 1
Грузия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 18:57 | Обновлено 18 июня 2024, 20:58
14057
73

Турция – Грузия – 3:1. Текстовая трансляция

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Евро-2024

18 июня 2024, 18:57 | Обновлено 18 июня 2024, 20:58
14057
73
Турция – Грузия – 3:1. Текстовая трансляция

Во вторник, 18 июня, состоится матч 1-го тура чемпионата Европы 2024 в группе F, в котором отношения выяснят команды Турции и Грузии.

Поединок состоится в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На уровне национальных сборных соперники встречались 4 раза. Это были два поединка отборочного турнира к чемпионату мира 2006 года и два товарищеских матча. У Турции две победы 5:2 и 3:1, один раз выиграла Грузия (1:0) и еще одна встреча завершилась вничью 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция – Грузия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 73
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Лига
Наверное худшая игра из всех команд евро в первом туре будет у нашей сборной, да игры то и не какой и не было против цыган ,пародия на игру в футбол 
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+6
Показать Скрыть 14 ответов
AleksDnipro
Дивишся матч, як грають грузини та турки. Як же соромно за нашу збірну, легіонерів, судакових та інших мажорів. Вийшли похуїсти на поле у ​​футбольчик пограти. Зганьбилися на всю Європу.
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
Boodya
От тобі і Сакартвелло, вчитись потрібно нашим, як грати за країну потрібно
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Oleg Dykyy
Дивлячись усі ігри, розумієш, що наші взагалі не грали. Це була якась пародія на футбол. Таке враження, що проти румун грав Ліхтенштейн
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Максим Колісник
Грузини програли 1:3, але соромно їм точно не буде
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+4
Boodya
За Грузію не соромно буде при будь-яких розкладах, вони показали, що бійці 
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+4
inspekcha85
Матч смотрится,прошёл тайм на одном дыхании...никаких аналогий со вчерашним отстоем
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Harun Bakircioğlu
Путин х..ло на трибунах check
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
Boodya
Буду вболівати за грузинів, класна збірна, з вогником, мені подобається
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+3
Vovan78
Я сподіваюсь наші "зіркові" футболісти дивляться сьогоднішній матч. Грузини демонструють як потрібно гризти землю на полі для досягнення потрібного результату. Молодці, якщо десь не вистачає класу вони компенсують самовіддачею.
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+3
Умник
Вот это матч, миллионеры учиться должны. 
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+3
Показать Скрыть 4 ответа
Saar
путін- підр..ло!
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+3
inspekcha85
Вот как надо играть,с огоньком как Грузия.Грузины если на кураже могут буквально свернуть горы
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+3
Первый Среди Равных
Цитаішвілі думає: я правильну збірну обрав.
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+3
Dimaryz81
Думаю обе эти сборные с такой активной игрой просто разгромили бы нас снова.
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+2
inspekcha85
Браво грузины.Мужики
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+2
DK1961
Молодцы грузины. Ни слова упрека им предъявить нельзя
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+2
Максим Колісник
Мда.. Всі команди на Євро грають, а наші виходять так наче після матчу їх повинні стратити
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Harun Bakircioğlu
У грузинов уже больше моментов чем у нас было за всю игру
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+2
sahka1981
А могли зрівняти грузини.
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+1
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