Трансферная зима-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время зимней паузы

  • 02.01.2022 10:20
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Трансферная зима-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
© ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Вашему вниманию предлагается таблица зимних трансферов клубов украинской Премьер-лиги. Зимнее трансферное окно в Украине официально откроется 31 января, а закроется 2 марта, однако уже многие подписывают свободных агентов. Болдом выделены уже состоявшиеся трансферы.

ОБНОВЛЯЕТСЯ

Пришли или могут прийти

Команда

Ушли или могут уйти

Защитники:

Джакомо Квальята (Хераклес)

Марк Мампасси (Мариуполь, возврат из аренды)

Валерий Бондаренко (Ворскла, возврат из аренды)

Полузащитники:

Жереми Бога (Сассуоло)

Артур Вендерроски (Флуминенсе)

Давид Нерес (Аякс)

Нападающие:

Александр Гладкий (Заря)

Хулиан Альварес (Ривер Плейт) 

Юри Алберто (Интернасьонал)

Кенеди (Челси)

Матеус Насименто (Ботафого)

Владислав Вакула (Ворскла, возврат из аренды)
Шахтер

Защитники:

Додо (Интер)

Марк Мампасси (Локомотив М, 3 млн евро)

Николай Матвиенко (Вест Хэм)

Валерий Бондаренко (Александрия)

Полузащитники:

Михаил Мудрик (Севилья)

Дентиньо (свободный агент)

Марлос (свободный агент)

Защитники:

Раду Бобок (Фарул)

Владислав Дубинчак (Днепр-1, возврат из аренды)

Полузащитники:

Себастьян Вилья (Бока Хуниорс)

Густаво де Оливейра (Ресифи)

Андрей Тотовицкий (Десна)

Георгий Цитаишвили (Черноморец, возврат из аренды)

Жерсон Родригеш (Труа, возврат из аренды)

Нападающие:

Игор Тиаго (Крузейро)
Динамо

Защитники:

Виталий Миколенко (Эвертон)

Полузащитники:

Георгий Цитаишвили (Слован, Висла, Фехервар)

Александр Андриевский (Ингулец)

Денис Антюх (Ингулец)

Нападающие:

Владислав Супряга (ЧФР Клуж)

Эрик Рамирес (Серкль Брюгге)

Владислав Кулач (Ингулец)

Ибрагим Каргбо (Химки)

 
Днепр-1

Защитники:

Владислав Дубинчак (Динамо, окончание аренды)

Александр Сваток (Олимпиакос, Базель)

Полузащитники:

Арсений Батагов (Полесье, аренда)

Нападающие:

Артем Довбик (Торино, Фиорентина, Болонья)
 
Заря

Нападающие:

Александр Гладкий (Шахтер)

Аллахьяр Сайядманеш (Фенербахче, окончание аренды)

Защитники:

Андрей Бацула (Динамо Минск)

Полузащитники:

Эльдар Кулиев (Минай)
Ворскла

Защитники:

Валерий Бондаренко (Шахтер, окончание аренды)

Нападающие:

Владислав Вакула (Шахтер, окончание аренды)

Руслан Степанюк (Металлист)

Адеринсола Эсеола (свободный агент)

Защитники:

Валерий Бондаренко (Шахтер)

Полузащитники:

Денис Костышин (Колос)


Александрия

  

 

 
Десна

Защитники:

Евгений Цымбалюк (Львов, Верес)

Полузащитники:

Андрей Тотовицкий (Колос)

Леван Арвеладзе (Полесье)

Владлен Юрченко (свободный агент)

Владислав Калитвинцев (свободный агент)

Нападающие:

Филипп Будковский (свободный агент)

Полузащитники:

Станислав Сорокин (Львов, возврат из аренды)

Андрей Тотовицкий (Десна)

Павел Ориховский (Рух)
Колос

Полузащитники:

Денис Костышин (свободный агент)

Защитники:

Евгений Цымбалюк (Десна)


Верес

Защитники:

Дмитрий Немчанинов (Перемога)

Полузащитники:

Виталий Тимофеенко (Перемога)

Нападающие:

Роберт Гегедош (Перемога)

Защитники:

Никита Безуглый (Оболонь)
Металлист 1925

Полузащитники:

Олег Голодюк (Карпаты, Альянс)

Евгений Протасов (свободный агент)

 
Рух

Полузащитники:

Павел Ориховский (Колос)

Вратари:

Александр Гутор (Шахтер Солигорск)

Иван Пономаренко (Буковина)

Защитники:

Евгений Цымбалюк (Десна)

Полузащитники:

Дмитрий Мандрыченко (Сабуртало)

Богдан Мышенко (Гомель)
Львов

Полузащитники:

Владислав Хамелюк (свободный агент)

Станислав Сорокин (Колос, окончание аренды)

Защитники:

Артем Сухоцкий (свободный агент)
Черноморец

Полузащитники:

Георгий Цитаишвили (Динамо, окончание аренды)

Вратари:

Даниил Кучер (Минай)

Защитники:

Жоао Вильям (Рух Брест)

Полузащитники:

Александр Андриевский (Динамо)

Денис Антюх (Динамо)

Андрей Близниченко (Шериф)

Нападающие:

Владислав Кулач (Динамо)
Ингулец

Вратари:

Богдан Шуст

Защитники:

Виталий Павлов

Полузащитники:

Илья Коваленко (свободный агент)

Владислав Лупашко

Андрей Якимив

Младен Бартулович

Нападающие:

Владислав Шарай (Альянс)

Михаил Плохотнюк

Защитники:

Петр Стасюк (Мариуполь)
Минай

Вратари:

Даниил Кучер (Ингулец)

Полузащитники:

Эльдар Кулиев (Ворскла, Сабах)

Нападающие:

Рустам Ахмедзаде (Карабах)
 
Мариуполь

Защитники:

Марк Мампасси (Шахтер, окончание аренды)

Петр Стасюк (Минай)

Полузащитники:

Стефан Спировски (свободный агент)

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

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