Трансферная зима-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Вашему вниманию предлагается таблица зимних трансферов клубов украинской Премьер-лиги. Зимнее трансферное окно в Украине официально откроется 31 января, а закроется 2 марта, однако уже многие подписывают свободных агентов. Болдом выделены уже состоявшиеся трансферы.
ОБНОВЛЯЕТСЯ
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Пришли или могут прийти
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Команда
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Ушли или могут уйти
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Защитники:
Джакомо Квальята (Хераклес)
Марк Мампасси (Мариуполь, возврат из аренды)
Валерий Бондаренко (Ворскла, возврат из аренды)
Полузащитники:
Жереми Бога (Сассуоло)
Артур Вендерроски (Флуминенсе)
Давид Нерес (Аякс)
Нападающие:
Александр Гладкий (Заря)
Хулиан Альварес (Ривер Плейт)
Юри Алберто (Интернасьонал)
Кенеди (Челси)
Матеус Насименто (Ботафого)
Владислав Вакула (Ворскла, возврат из аренды)
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Шахтер
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Защитники:
Додо (Интер)
Марк Мампасси (Локомотив М, 3 млн евро)
Николай Матвиенко (Вест Хэм)
Валерий Бондаренко (Александрия)
Полузащитники:
Михаил Мудрик (Севилья)
Дентиньо (свободный агент)
Марлос (свободный агент)
|
Защитники:
Раду Бобок (Фарул)
Владислав Дубинчак (Днепр-1, возврат из аренды)
Полузащитники:
Себастьян Вилья (Бока Хуниорс)
Густаво де Оливейра (Ресифи)
Андрей Тотовицкий (Десна)
Георгий Цитаишвили (Черноморец, возврат из аренды)
Жерсон Родригеш (Труа, возврат из аренды)
Нападающие:
Игор Тиаго (Крузейро)
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Динамо
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Защитники:
Виталий Миколенко (Эвертон)
Полузащитники:
Георгий Цитаишвили (Слован, Висла, Фехервар)
Александр Андриевский (Ингулец)
Денис Антюх (Ингулец)
Нападающие:
Владислав Супряга (ЧФР Клуж)
Эрик Рамирес (Серкль Брюгге)
Владислав Кулач (Ингулец)
Ибрагим Каргбо (Химки)
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Днепр-1
|
Защитники:
Владислав Дубинчак (Динамо, окончание аренды)
Александр Сваток (Олимпиакос, Базель)
Полузащитники:
Арсений Батагов (Полесье, аренда)
Нападающие:
Артем Довбик (Торино, Фиорентина, Болонья)
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Заря
|
Нападающие:
Александр Гладкий (Шахтер)
Аллахьяр Сайядманеш (Фенербахче, окончание аренды)
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Защитники:
Андрей Бацула (Динамо Минск)
Полузащитники:
Эльдар Кулиев (Минай)
|
Ворскла
|
Защитники:
Валерий Бондаренко (Шахтер, окончание аренды)
Нападающие:
Владислав Вакула (Шахтер, окончание аренды)
Руслан Степанюк (Металлист)
Адеринсола Эсеола (свободный агент)
|
Защитники:
Валерий Бондаренко (Шахтер)
Полузащитники:
Денис Костышин (Колос)
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Десна
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Защитники:
Евгений Цымбалюк (Львов, Верес)
Полузащитники:
Андрей Тотовицкий (Колос)
Леван Арвеладзе (Полесье)
Владлен Юрченко (свободный агент)
Владислав Калитвинцев (свободный агент)
Нападающие:
Филипп Будковский (свободный агент)
|
Полузащитники:
Станислав Сорокин (Львов, возврат из аренды)
Андрей Тотовицкий (Десна)
Павел Ориховский (Рух)
|
Колос
|
Полузащитники:
Денис Костышин (свободный агент)
|
Защитники:
Евгений Цымбалюк (Десна)
|
Защитники:
Дмитрий Немчанинов (Перемога)
Полузащитники:
Виталий Тимофеенко (Перемога)
Нападающие:
Роберт Гегедош (Перемога)
|
Защитники:
Никита Безуглый (Оболонь)
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Металлист 1925
|
Полузащитники:
Олег Голодюк (Карпаты, Альянс)
Евгений Протасов (свободный агент)
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Рух
|
Полузащитники:
Павел Ориховский (Колос)
|
Вратари:
Александр Гутор (Шахтер Солигорск)
Иван Пономаренко (Буковина)
Защитники:
Евгений Цымбалюк (Десна)
Полузащитники:
Дмитрий Мандрыченко (Сабуртало)
Богдан Мышенко (Гомель)
|
Львов
|
Полузащитники:
Владислав Хамелюк (свободный агент)
Станислав Сорокин (Колос, окончание аренды)
|
Защитники:
Артем Сухоцкий (свободный агент)
|
Черноморец
|
Полузащитники:
Георгий Цитаишвили (Динамо, окончание аренды)
|
Вратари:
Даниил Кучер (Минай)
Защитники:
Жоао Вильям (Рух Брест)
Полузащитники:
Александр Андриевский (Динамо)
Денис Антюх (Динамо)
Андрей Близниченко (Шериф)
Нападающие:
Владислав Кулач (Динамо)
|
Ингулец
|
Вратари:
Защитники:
Полузащитники:
Илья Коваленко (свободный агент)
Нападающие:
Владислав Шарай (Альянс)
|
Защитники:
Петр Стасюк (Мариуполь)
|
Минай
|
Вратари:
Даниил Кучер (Ингулец)
Полузащитники:
Эльдар Кулиев (Ворскла, Сабах)
Нападающие:
Рустам Ахмедзаде (Карабах)
|
Мариуполь
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Защитники:
Марк Мампасси (Шахтер, окончание аренды)
Петр Стасюк (Минай)
Полузащитники:
Стефан Спировски (свободный агент)
Денис Шаховец, Sport.ua
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