ОФИЦИАЛЬНО. Молодой полузащитник Шахтера перешел в клуб Первой лиги

Молодой украинский полузащитник Владислав Вакула стал игроком житомирского «Полесья», клуба Первой лиги. Детали контракта не разглашаются.

В августе 2019 года Вакула подписал 5-летний контракт с донецким «Шахтером» и затем несколько раз отправлялся в аренды.

Вакула родился в Бердичеве и является воспитанником разнообразных юношеских школ из Бердичева, Днепра, Винницы и Харькова.

В профессиональной карьере выступал за СК «Металлист», «Сталь» Каменское, «Мариуполь», «Шахтер», «Ворсклу».

В первой части сезона 2021/22 Вакула сыграл 7 матчей за полтавскую «Ворсклу», и в конце года вернулся из аренды в донецкий клуб.