Луческу взял 28 игроков на второй сбор Динамо

В понедельник для киевского «Динамо» начинается второй межсезонный тренировочный сбор, который команда проведет в Турции.



Напомним, в четверг поздно вечером «бело-синие» вернулись с первого сбора, который команда проводила в Испании. Игроки получили два выходных, а в воскресенье снова собрались на тренировочной базе в Конче-Заспе.



На второй сбор в Турцию команда отправляется в следующем составе:



Голкиперы: Бущан, Бойко, Моргун



Защитники: Попов, Бурда, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль, Забарный, Караваев



Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко



Форварды: Кулач, Беседин, Шкурин, Ванат



Уже в день прилета киевляне проведут первый контрольный матч. Соперник – болгарский «Лудогорец». В общей сложности на этот сбор запланировано проведение семи товарищеских матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Лудогорец».