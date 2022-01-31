Луческу взял 28 игроков на второй сбор Динамо

В понедельник для киевского «Динамо» начинается второй межсезонный тренировочный сбор, который команда проведет в Турции.
Напомним, в четверг поздно вечером «бело-синие» вернулись с первого сбора, который команда проводила в Испании. Игроки получили два выходных, а в воскресенье снова собрались на тренировочной базе в Конче-Заспе.
На второй сбор в Турцию команда отправляется в следующем составе:
Голкиперы: Бущан, Бойко, Моргун
Защитники: Попов, Бурда, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль, Забарный, Караваев
Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко
Форварды: Кулач, Беседин, Шкурин, Ванат
Уже в день прилета киевляне проведут первый контрольный матч. Соперник – болгарский «Лудогорец». В общей сложности на этот сбор запланировано проведение семи товарищеских матчей.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Лудогорец».
Источник — ФК Динамо Киев
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