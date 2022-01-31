Луческу взял 28 игроков на второй сбор Динамо

Столичная команда отправилась в Турцию

  • 31.01.2022 09:24
  • 2444 просмотра
  • 1 комментарий
Луческу взял 28 игроков на второй сбор Динамо
© ФК Динамо Киев

В понедельник для киевского «Динамо» начинается второй межсезонный тренировочный сбор, который команда проведет в Турции.
 
Напомним, в четверг поздно вечером «бело-синие» вернулись с первого сбора, который команда проводила в Испании. Игроки получили два выходных, а в воскресенье снова собрались на тренировочной базе в Конче-Заспе.
 
На второй сбор в Турцию команда отправляется в следующем составе:
 
Голкиперы: Бущан, Бойко, Моргун
 
Защитники: Попов, Бурда, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль, Забарный, Караваев
 
Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко
 
Форварды: Кулач, Беседин, Шкурин, Ванат
 
Уже в день прилета киевляне проведут первый контрольный матч. Соперник – болгарский «Лудогорец». В общей сложности на этот сбор запланировано проведение семи товарищеских матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Лудогорец».

Источник — ФК Динамо Киев

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    NM16071
    NM16071, 31.01.2022 10:24
    0
    Надіюся, що Луческу дасть можливість загарти Ванату.
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