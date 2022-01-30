В понедельник, 31-го января, состоится контрольный матч, в котором встретятся киевское «Динамо» и болгарский «Лудогорец». Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.
Для киевского клуба это будет первый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Напомним, свой первый сбор украинская команда провела в Испании. Там «Динамо» в контрольных матчах обыграло «Атлетико Пульпиленьо», «Расинг Унион», «Реал Мурсию» и сыграло вничью с ФК «Буде-Глимт».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Лудогорец».
Источник — Sport.ua
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