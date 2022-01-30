Динамо Киев
0 : 0
Лудогорец
31.01.2022 17:00

Динамо Киев – Лудогорец. Текстовая трансляция матча

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  • 30.01.2022 19:13
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Динамо Киев – Лудогорец. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В понедельник, 31-го января, состоится контрольный матч, в котором встретятся киевское «Динамо» и болгарский «Лудогорец». Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

Для киевского клуба это будет первый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Напомним, свой первый сбор украинская команда провела в Испании. Там «Динамо» в контрольных матчах обыграло «Атлетико Пульпиленьо», «Расинг Унион», «Реал Мурсию» и сыграло вничью с ФК «Буде-Глимт».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Лудогорец».

 

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    worker
    online
    worker, 30.01.2022 19:51
    0
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