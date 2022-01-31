Помощник Луческу: «Яцык, Боль и Бражко - это будущее Динамо»

Огнен Вукоевич отметил молодых игроков киевлян

  • 31.01.2022 19:29
  • 364 просмотра
  • 2 комментария
Помощник Луческу: «Яцык, Боль и Бражко - это будущее Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Огнен Вукоевич, ассистент тренера «Динамо» Мирчи Луческу, доволен прогрессом молодых игроков, которых клуб взял на второй сбор в Турции.

Среди них Владимир Бражко, Антон Боль и Александр Яцык.

– С чем было связано решение сразу после перелета бросить футболистов в бой?

–Мистер хочет, чтобы на сборах было много игр, и у каждого футболиста будет шанс проявить себя. Сегодня игра очень понравилась, ребята показывали, что мы требуем от них. Так что мы находимся на правильном пути, готовясь к возобновлению сезона.

- В каких кондициях находятся ребята, переболевшие коронавирусом?

– В целом, никаких проблем. Конечно, шаг за шагом они наберут кондиции. За то время, что осталось до возобновления сезона, они все успеют.

– Подтянулся Яцык из молодежной команды. Насколько тренерский штаб рассчитывает на него во второй части сезона?

– У нас еще почти месяц до первой официальной игры. Как я уже говорил, у каждого футболиста будет шанс показать себя. Очень рад, что молодые футболисты проявляют себя, показывают свои лучшие качества – те же Бражко, Боль, Яцык. Уверен, что эти ребята – это будущее «Динамо». Конечно, нужно еще много работать, но мне нравится, как они выглядят на сборах.

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface, 31.01.2022 19:36
    0
    Яцык это прошлое.
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    online
    Alexander Киев, 31.01.2022 19:34
    0
    то есть, трансферов не будет в ближайшие года?
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