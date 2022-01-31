Динамо Киев
4 : 1
Лудогорец
31.01.2022, FT

Турецкий сбор начали с победы. Динамо разгромило Лудогорец

За киевский клуб голами отметились Гармаш, Витиньо, Шапаренко и Шкурин

  • 31.01.2022 18:53
  • 3464 просмотра
  • 59 комментариев
Турецкий сбор начали с победы. Динамо разгромило Лудогорец
© ФК Динамо Киев

В понедельник, 31-го января, состоялся контрольный матч, в котором встретились киевское «Динамо» и болгарский «Лудогорец». Для киевского клуба это был первый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Напомним, свой первый сбор украинская команда провела в Испании. Там «Динамо» в контрольных матчах обыграло «Атлетико Пульпиленьо», «Расинг Унион», «Реал Мурсию» и сыграло вничью с ФК «Буде-Глимт».

Продолжилась победная серия и на турецком сборе, подопечные Мирчи Луческу уверенно обыграли чемпиона Болгарии «Лудогорец». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу киевского клуба. За «Динамо» в первом тайме голами отметелись Гармаш (с пенальти) и Витиньо. Во втором тайме украиский коллектив еще дважды поразил ворота соперника - по голу на счету Шапаренко и Шкурина. «Лудогорец» смог отыграть лишь один мяч,  когда за 12 минут до конца встречи с пенальти отметился Десподов. 

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Лудогорец» – 4:1

Гармаш (16, пенальти), Витиньо (39), Шапаренко (47), Шкурин (74) – Десподов (78, пенальти)

Шепелев (21), Тымчик (22), Гармаш (44), Яцик (78) – Шоу (7), Сотириу (33)

 Шоу (15, второе предупреждение)

«Динамо» Киев (1-й тайм): 1. Бущан – 24. Тымчик, 25. Забарный, 34. Сирота, 44. Дубинчак – 8. Шепелев, 5. Сидорчук (К), 20. Караваев, 7. Вербич, 19. Гармаш – 22. Витиньо

«Динамо» Киев (2-й тайм): Бойко, Кендзера, Бурда, Боль, Вивчаренко , Яцик, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Цыганков (К), Шкурин

«Лудогорец»: 1. Падт - 22. Икоко, 30. Пластун, 21. Карничик, 6. Пинас - 23. Шоу (7. Сантана, 15), 64. Янков, 95. Соуза - 11. Десподов, 73. Рик, 19. Сотириу

Стадион: Мардан (Турция)

ДИНАМО КИЕВ – ЛУДОГОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    zelia73, 31.01.2022 18:59
    +7
    с победой --чемпион
    Ссылка
    sahka1981, 31.01.2022 18:59
    +7
    4ингаn4гук, 31.01.2022 18:58
    С красной левой,болгарский перчик был вялый сегодня ,ну всеровно один гол задолбил в меньшинстве дырочке
    В каком меншенстве??? Все время в равных состава играли, это товарняк...
    Ссылка
    sahka1981, 31.01.2022 18:55
    +7
    Молодцы! Прилетели и сразу в бой. Красивые комбинации были. И многих из ю-19 подпускают.
    Ссылка
    online
    Муґунот Уух, 31.01.2022 19:05
    +6
    4ингаn4гук, 31.01.2022 18:58
    С красной левой,болгарский перчик был вялый сегодня ,ну всеровно один гол задолбил в меньшинстве дырочке
    сходи на базар мозги себе купи. хотя бы говьяжьи
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 31.01.2022 19:02
    +6
    UEFA Cup⚒, 31.01.2022 19:00
    Ну наконец то с Лудогорцем стало 2:2 по победам.
    Поймали, которых Црвена звезда катала в группе.)
    Иванов , что это за набор слов, снова кто то на пляже недопитую бутылку оставил?
    Ссылка
    sahka1981, 31.01.2022 19:02
    +6
    4ингаn4гук, 31.01.2022 18:58
    С красной левой,болгарский перчик был вялый сегодня ,ну всеровно один гол задолбил в меньшинстве дырочке
    "Так как это товарищеский матч, то вместо Шоу выйдет другой игрок." Вырезка из трансляции
    Что ж вы там все такие...
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 31.01.2022 19:01
    +6
    sahka1981, 31.01.2022 18:59
    В каком меншенстве??? Все время в равных состава играли, это товарняк...
    как болгарам красную дали, Форевка просто с горя телевизор выключил, и пошел плотским утехам придаваться , с мужем
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 31.01.2022 18:55
    +6
    Отличное начало второго сбора!
    Витиньйо очень порадовал !
    Остальные где то лучше где то нет
    Без Цыганкова правый фланг куцый
    Наконец то Шкурин забил , хоть и в товарке с почином !
    едем дальше
    Ссылка
    Pavel_i_CO, 31.01.2022 19:08
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    R1d3r, 31.01.2022 19:06
    И? Это никак не поможет киевскому недоклубу финишировать на 1 месте в УПЛ.
    Почему? Ржавая помойка чем лучше? Мучаются каждый матч
    Ссылка
    sahka1981, 31.01.2022 19:03
    +4
    UEFA Cup⚒, 31.01.2022 19:00
    Ну наконец то с Лудогорцем стало 2:2 по победам.
    Поймали, которых Црвена звезда катала в группе.)
    Иванов, а разница мячей?
    И ты уже понял, что в равных состава играли?
    Ссылка
    Pavel_i_CO, 31.01.2022 19:02
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    4ингаn4гук, 31.01.2022 18:58
    С красной левой,болгарский перчик был вялый сегодня ,ну всеровно один гол задолбил в меньшинстве дырочке
    Клоун, у Лудогорца сразу после удаления вышел 11 игрок. Они весь матч в полном составе играли. Гавкай в другом месте, Тимофеючка. Блин, ну и смешная у тебя фамилия. Придумал же кто-то
    Ссылка
    online
    Олег Прок, 31.01.2022 19:18
    +3
    DonbassCity1, 31.01.2022 19:17
    Юноша не фэйк ка ты пишешь а Металлист Харьков. 2: 1 против Зари и 3 : 0 против Динамо в полуфинале
    Ртом ты уже всех победил. Ты даже ртом жеребьевку полуфиналов провел
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    Алексей Голяченко, 31.01.2022 19:07
    +3
    С победой и хорошей игрой Динамо Киев.
    Зимние сборы просто радуют глаз
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    online
    Олег Прок, 31.01.2022 19:17
    +2
    DonbassCity1, 31.01.2022 19:15
    Тебе выгодно считать Киев первой столицей Украипы
    Я просто не понимаю кто придумал этот бред про то, что Харьков -ппрвая столица. Слава богу, что отбитых харьковчан, которые верят в эту сказку почти не осталось. Да и школьная литература изменилась за последние годы. Теперь никакой савецкай пропаганды
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    Pavel_i_CO, 31.01.2022 19:07
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    ViperMX, 31.01.2022 19:05
    Что-то даунамо не о чем. В следующем сезоне УПЛ Металл будет рвать это помойку.
    Какой из них? Металлист1925 или фэйковое сборище ноунемов бесплатных?
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    Pavel_i_CO, 31.01.2022 19:04
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Самое смешное, что донецкие матч своей ржавой помойки не комментируют, а сразу бегут гавкать на ветку чемпионов
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    online
    Петр Яновский, 31.01.2022 19:37 (изменен)
    +1
    Интересно без Рамиреса и Шкурина и такой слабой игрой на каком месте наше динамо закончит сезон? Как думаете за 2 поборется или на 3 финиширует?
    Ссылка
    APL, 31.01.2022 19:34
    +1
    Як тут днонецького лайна багато
    Ссылка
    online
    Олег Прок, 31.01.2022 19:13
    +1
    DonbassCity1, 31.01.2022 19:11
    Украины
    Ты хочешь сказать, что до 1919-го года Украины не существовало? Эту байку рассказывай своим савецким дружкам
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    online
    Петр Яновский, 31.01.2022 19:39
    0
    Denmark1107, 31.01.2022 19:36
    Бог ти мій.., я чомусь був впевнений, що після зимової, так би мовити, паузи зі Спорт.ЮА зникнуть до бісу вузьколобі і лопато-думаюче-гАвАрящіє...
    Харків'янин, - якщо ти насправді такий -, про пЄрвуЮ стАліцу розповідай совко-недоісторикам і мешканцям залісся, - їм такий ШЛАК подобається. Харків був столицею, але тієї частини України, котру анексували совко-лапті. І ще одне з історії. Саме Харків + Слобожанщина першими, до речі, кинули виклик язико-олопачуванню України. Історію про невідомо зниклої групи студентів з одного Харківського Вишу у 1963 році ніколи не чув???
    два года подряд Шахтер насилует по 3-0,а в чемпионате вообще мы до этого пять матчей опозоринные были в ничейку не могли сыграть ,да и в этом году нас изнасилует по самые ...
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