Турецкий сбор начали с победы. Динамо разгромило Лудогорец

В понедельник, 31-го января, состоялся контрольный матч, в котором встретились киевское «Динамо» и болгарский «Лудогорец». Для киевского клуба это был первый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Напомним, свой первый сбор украинская команда провела в Испании. Там «Динамо» в контрольных матчах обыграло «Атлетико Пульпиленьо», «Расинг Унион», «Реал Мурсию» и сыграло вничью с ФК «Буде-Глимт».

Продолжилась победная серия и на турецком сборе, подопечные Мирчи Луческу уверенно обыграли чемпиона Болгарии «Лудогорец». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу киевского клуба. За «Динамо» в первом тайме голами отметелись Гармаш (с пенальти) и Витиньо. Во втором тайме украиский коллектив еще дважды поразил ворота соперника - по голу на счету Шапаренко и Шкурина. «Лудогорец» смог отыграть лишь один мяч, когда за 12 минут до конца встречи с пенальти отметился Десподов.

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Лудогорец» – 4:1

Гармаш (16, пенальти), Витиньо (39), Шапаренко (47), Шкурин (74) – Десподов (78, пенальти)

Шепелев (21), Тымчик (22), Гармаш (44), Яцик (78) – Шоу (7), Сотириу (33)

Шоу (15, второе предупреждение)

«Динамо» Киев (1-й тайм): 1. Бущан – 24. Тымчик, 25. Забарный, 34. Сирота, 44. Дубинчак – 8. Шепелев, 5. Сидорчук (К), 20. Караваев, 7. Вербич, 19. Гармаш – 22. Витиньо

«Динамо» Киев (2-й тайм): Бойко, Кендзера, Бурда, Боль, Вивчаренко , Яцик, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Цыганков (К), Шкурин

«Лудогорец»: 1. Падт - 22. Икоко, 30. Пластун, 21. Карничик, 6. Пинас - 23. Шоу (7. Сантана, 15), 64. Янков, 95. Соуза - 11. Десподов, 73. Рик, 19. Сотириу

Стадион: Мардан (Турция)

ДИНАМО КИЕВ – ЛУДОГОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА