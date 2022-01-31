Турецкий сбор начали с победы. Динамо разгромило Лудогорец

В понедельник, 31-го января, состоялся контрольный матч, в котором встретились киевское «Динамо» и болгарский «Лудогорец». Для киевского клуба это был первый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Напомним, свой первый сбор украинская команда провела в Испании. Там «Динамо» в контрольных матчах обыграло «Атлетико Пульпиленьо», «Расинг Унион», «Реал Мурсию» и сыграло вничью с ФК «Буде-Глимт».
Продолжилась победная серия и на турецком сборе, подопечные Мирчи Луческу уверенно обыграли чемпиона Болгарии «Лудогорец». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу киевского клуба. За «Динамо» в первом тайме голами отметелись Гармаш (с пенальти) и Витиньо. Во втором тайме украиский коллектив еще дважды поразил ворота соперника - по голу на счету Шапаренко и Шкурина. «Лудогорец» смог отыграть лишь один мяч, когда за 12 минут до конца встречи с пенальти отметился Десподов.
Товарищеский матч
«Динамо» Киев – «Лудогорец» – 4:1
Гармаш (16, пенальти), Витиньо (39), Шапаренко (47), Шкурин (74) – Десподов (78, пенальти)
Шепелев (21), Тымчик (22), Гармаш (44), Яцик (78) – Шоу (7), Сотириу (33)
Шоу (15, второе предупреждение)
«Динамо» Киев (1-й тайм): 1. Бущан – 24. Тымчик, 25. Забарный, 34. Сирота, 44. Дубинчак – 8. Шепелев, 5. Сидорчук (К), 20. Караваев, 7. Вербич, 19. Гармаш – 22. Витиньо
«Динамо» Киев (2-й тайм): Бойко, Кендзера, Бурда, Боль, Вивчаренко , Яцик, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Цыганков (К), Шкурин
«Лудогорец»: 1. Падт - 22. Икоко, 30. Пластун, 21. Карничик, 6. Пинас - 23. Шоу (7. Сантана, 15), 64. Янков, 95. Соуза - 11. Десподов, 73. Рик, 19. Сотириу
Стадион: Мардан (Турция)
Источник — Sport.ua
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Поймали, которых Црвена звезда катала в группе.)
Что ж вы там все такие...
Витиньйо очень порадовал !
Остальные где то лучше где то нет
Без Цыганкова правый фланг куцый
Наконец то Шкурин забил , хоть и в товарке с почином !
едем дальше
Поймали, которых Црвена звезда катала в группе.)
И ты уже понял, что в равных состава играли?
Зимние сборы просто радуют глаз
Харків'янин, - якщо ти насправді такий -, про пЄрвуЮ стАліцу розповідай совко-недоісторикам і мешканцям залісся, - їм такий ШЛАК подобається. Харків був столицею, але тієї частини України, котру анексували совко-лапті. І ще одне з історії. Саме Харків + Слобожанщина першими, до речі, кинули виклик язико-олопачуванню України. Історію про невідомо зниклої групи студентів з одного Харківського Вишу у 1963 році ніколи не чув???
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