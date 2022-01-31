Динамо Киев
4 : 1
Лудогорец
31.01.2022, FT

Динамо – Лудогорец – 4:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеоообзор товарищеского матча 31 января

  • 31.01.2022 21:20
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Динамо – Лудогорец – 4:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

31 января состоялся контрольный матч, в котором киевское «Динамо» переиграло болгарский «Лудогорец» (4:1).

Товарищеский матч. 31 января

Динамо Киев (Украина) – Лудогорец (Болгария) – 4:1

Голы: Гармаш, 16 (пен), Витиньо, 38, Шапаренко, 47, Шкурин, 75 – Десподов, 78 (пен).

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Гармаш, 16 мин (пен)

ГОЛ! 2:0. Витиньо, 38 мин.

ГОЛ! 3:0. Шапаренко, 47 мин.

ГОЛ! 4:0. Шкурин, 75 мин.

Источник — Sport.ua

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