Динамо – Лудогорец – 4:1. Видео голов и обзор матча

31 января состоялся контрольный матч, в котором киевское «Динамо» переиграло болгарский «Лудогорец» (4:1).
Товарищеский матч. 31 января
Динамо Киев (Украина) – Лудогорец (Болгария) – 4:1
Голы: Гармаш, 16 (пен), Витиньо, 38, Шапаренко, 47, Шкурин, 75 – Десподов, 78 (пен).
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Гармаш, 16 мин (пен)
ГОЛ! 2:0. Витиньо, 38 мин.
ГОЛ! 3:0. Шапаренко, 47 мин.
ГОЛ! 4:0. Шкурин, 75 мин.
Источник — Sport.ua
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