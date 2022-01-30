Динамо в первом матче на сборах в Турции сыграет с Лудогорцем

Киевское «Динамо» начнет второй зимний межсезонный сбор контрольным матчем, который состоится в день прилета «бело-синих» в Турцию - в понедельник, 31 января.
В рамках сбора планируется проведение семи контрольных матчей, однако в программе возможны изменения.
Первый спарринг-партнер на втором сборе – болгарский «Лудогорец». Отметим, что в этой команде играет украинский защитник Игорь Пластун.
Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Караваев, Забарный и еще три игрока присоединятся к «Динамо» на втором сборе.
Источник — ФК Динамо Киев
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