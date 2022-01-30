Динамо в первом матче на сборах в Турции сыграет с Лудогорцем

Киевское «Динамо» начнет второй зимний межсезонный сбор контрольным матчем, который состоится в день прилета «бело-синих» в Турцию - в понедельник, 31 января.

В рамках сбора планируется проведение семи контрольных матчей, однако в программе возможны изменения.

Первый спарринг-партнер на втором сборе – болгарский «Лудогорец». Отметим, что в этой команде играет украинский защитник Игорь Пластун.

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Караваев, Забарный и еще три игрока присоединятся к «Динамо» на втором сборе.