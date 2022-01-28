Караваев, Забарный и еще три игрока присоединятся к Динамо на втором сборе

Пропустившие из-за коронавируса первый сбор «Динамо» защитники Александр Караваев и Илья Забарный, а также нападающий Илья Шкурин, уже восстановились и будут готовы отправиться с командой на второй сбор в Турцию.
Также к команде должны присоединится восстанавливающийся после травмы защитник Денис Попов и форвард Эрик Рамирес, который ездил в национальную сборную Венесуэлы.
Вылет на второй сбор в Турцию намечен на утро понедельника, 31 января. Продлится второй подготовительный этап до 10 февраля.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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