Караваев, Забарный и еще три игрока присоединятся к Динамо на втором сборе

Лазарет столичной команды пустеет

  • 28.01.2022 18:37
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Караваев, Забарный и еще три игрока присоединятся к Динамо на втором сборе
© ФК Динамо Киев

Пропустившие из-за коронавируса первый сбор «Динамо» защитники Александр Караваев и Илья Забарный, а также нападающий Илья Шкурин, уже восстановились и будут готовы отправиться с командой на второй сбор в Турцию.
 
Также к команде должны присоединится восстанавливающийся после травмы защитник Денис Попов и форвард Эрик Рамирес, который ездил в национальную сборную Венесуэлы.
 
Вылет на второй сбор в Турцию намечен на утро понедельника, 31 января. Продлится второй подготовительный этап до 10 февраля.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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