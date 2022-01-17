Динамо подтвердило ковид у трех игроков, Попов восстанавливается в Бельгии

Артем Беседин и Карлос де Пена тренируются индивидуально

  • 17.01.2022 19:44
  • 1111 просмотров
  • 0 комментариев
Динамо подтвердило ковид у трех игроков, Попов восстанавливается в Бельгии
© ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Медицинский департамент «Динамо» предоставил информацию относительно проблем в команде с COVID-19 и травмированными игроками:

- центральный защитник Денис Попов продолжает реабилитацию после травмы колена и на несколько дней отправился в Бельгию, где проходит курс восстановления;

- три игрока команды - Александр Караваев, Илья Забарный и Илья Шкурин - не прибыли на сбор так как их последние тесты на коронавирус COVID-19 дали положительный результат;

- форвард «Динамо» Артем Беседин продолжает восстановительный процесс и пока работает по индивидуальной программе;

- вингер команды Карлос де Пена перенес COVID-19 во время отпуска на родине и также работает по индивидуальной программе над восстановлением физических кондиций.

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности