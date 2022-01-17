Три игрока с коронавирусом. Забарный, Караваев и Шкурин остались в Киеве

По информации Динамомании, три игрока «Динамо» остались в Киеве и не полетели на сбор в Испанию из-за положительного теста на коронавирус.

Это защитники Илья Забарный и Александр Караваев, а также форвард Илья Шкурин. Кроме того, есть подозрение на коронавирус у Богдана Леднева.

Все эти игроки должны присоединиться к команде уже на втором сборе.