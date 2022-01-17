Три игрока с коронавирусом. Забарный, Караваев и Шкурин остались в Киеве

В команде проблемы с коронавирусом

  • 17.01.2022 10:27
  • 759 просмотров
  • 3 комментария
Три игрока с коронавирусом. Забарный, Караваев и Шкурин остались в Киеве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

По информации Динамомании, три игрока «Динамо» остались в Киеве и не полетели на сбор в Испанию из-за положительного теста на коронавирус.

Это защитники Илья Забарный и Александр Караваев, а также форвард Илья Шкурин. Кроме того, есть подозрение на коронавирус у Богдана Леднева.

Все эти игроки должны присоединиться к команде уже на втором сборе.

Источник — Динамомания

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 17.01.2022 10:42
    +4
    Здоровья ребятам !
    Ссылка
    Cityzen83
    online
    Cityzen83, 17.01.2022 11:07
    +3
    Jakub Lukasz Salamaj, 17.01.2022 11:00
    А что значит подозрение??? Тест показывает только да и нет.
    Ещё результатов теста нет
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
    Jakub Lukasz Salamaj, 17.01.2022 11:00
    -1
    А что значит подозрение??? Тест показывает только да и нет.
    Ссылка
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