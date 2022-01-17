Три игрока с коронавирусом. Забарный, Караваев и Шкурин остались в Киеве

По информации Динамомании, три игрока «Динамо» остались в Киеве и не полетели на сбор в Испанию из-за положительного теста на коронавирус.
Это защитники Илья Забарный и Александр Караваев, а также форвард Илья Шкурин. Кроме того, есть подозрение на коронавирус у Богдана Леднева.
Все эти игроки должны присоединиться к команде уже на втором сборе.
Источник — Динамомания
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.