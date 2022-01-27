Динамо Киев
1 : 1
Будё-Глимт
27.01.2022, FT

Испанский сбор завершили ничьей. Динамо не смогло обыграть Буде-Глимт

«Динамо» и «Буде-Глимт» в контрольном поединке победителя не выявили

  • 27.01.2022 13:49
  • 2164 просмотра
  • 36 комментариев
Испанский сбор завершили ничьей. Динамо не смогло обыграть Буде-Глимт
© Динамо Киев

В четверг, 27-го января, состоялся контрольный матч, в котором киевское «Динамо» сыграло с норвежским ФК «Буде-Глимт». Встреча завершилась ничьей - 1:1. Динамовцы первыми открыли счет благодаря голу Витиньо на 20-й минуте матча, однако уже через 18 минут соперник сравнял счет усилиями Бонифаце. Больше команды голов не забивали.

Для киевского клуба это был четвертый и завершающий спарринг на тренировочном сборе в Испании. Ранее «Динамо» обыграло «Атлетико Пульпиленьо», «Расинг Унион» и «Реал Мурсию».

Товарищеский матч 

«Динамо» Киев – «Буде-Глимт» – 1:1

 Витиньо (20) – Бонифаце (38)

 Нордас (56)

«Динамо» (1-й тайм): Бущан, Вивчаренко, Сирота, Боль, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Витиньо

«Динамо» (2-й тайм): Нещерет, Кендзера, Тымчик, Бурда, Вивчаренко, Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелев, 77), Буяльский, де Пена, Цыганков (Антюх, 81), Гармаш

«Буде-Глимт»: Смитс, Сампстед, Моэ, Хойбратен, Вембангомо, Конрадсен, Хаген, Салтнес, Сольбаккен, Бонифаце, Пеллегрино

ДИНАМО КИЕВ – БУДЕ-ГЛИМТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Fitness2643
    Fitness2643, 27.01.2022 14:37 (изменен)
    +2
    Да Макс блок ставит, молоток держится. Макс честно скажу, вас так много или ты один мне все равно! Просто с твоими способностями в тылу врага лучше быть и если ты считаешь троллить Динамо лучше чем сепаров освобождая ваш Донбасс Арену как враг то с тобой ясно!!
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 27.01.2022 13:54
    +2
    Орали на фоне больших нагрузок, поэтому скоростей в матче было мало
    В первом тайме было что то похожее на основу. Нормально комбинировали и это закончилось голом Витиньйо - думаю он не последний раз вышел на месте форварда
    Потом была ошибка Жоры на выходе , а второй тайм уже вышел ротационнным
    Боль и Вивчаренко уже могут переходить в первую команду !
    Ждём второго сбора !
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    Funnycat--
    Funnycat--, 27.01.2022 14:31 (изменен)
    +1
    LFC, 27.01.2022 14:30
    Ну они Шахтер Солигорск бояться - дальше продолжать?

    Интересно, а Арендуплю снова запретят арендованных задействовать ? Им же тогда придётся полотеров с отеля и поваров брать
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    Funnycat--
    Funnycat--, 27.01.2022 14:30
    +1
    Вернётся лучший молодой игрок Украины - Забарный ! И вообще отлично будет !
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    Funnycat--
    Funnycat--, 27.01.2022 14:28 (изменен)
    +1
    M@d_m@x, 27.01.2022 14:17
    Конечно буде глист не команда с 15 лиги Испании.для дынамо 1-1 в товарняке с такой комадой это успех , герои
    Эта команда 6-1 выносил Рому, Рому которая вытерла ноги об шахтёр
    Чтобы норвежцы сделали с физруком де Дзерби даже страшно представить
    Неудачница, можешь не оправдываться, это никому не интересно
    Ссылка
    LFC
    LFC, 27.01.2022 14:26
    +1
    aleks 2385, 27.01.2022 14:24
    хвойда, швидко в буду
    вадо зачем ты представляешься а после запятой пишешь куда собираешься?
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    M@d_m@x
    online
    M@d_m@x, 27.01.2022 14:41
    0
    Fitness2643, 27.01.2022 14:37
    Да Макс блок ставит, молоток держится. Макс честно скажу, вас так много или ты один мне все равно! Просто с твоими способностями в тылу врага лучше быть и если ты считаешь троллить Динамо лучше чем сепаров освобождая ваш Донбасс Арену как враг то с тобой ясно!!
    Водофон 066 ты ты все горишь ,ну вы не проиграли ,ничья радуйся .
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    M@d_m@x
    online
    M@d_m@x, 27.01.2022 14:39
    0
    LFC, 27.01.2022 14:32
    Блаблабла - максым все свободен, иди страуса репетируй
    Давай беги быстрей JV ,у вас в подвале обед ,поспеши то фанька с шпротом и на K Y .ю у несенюка первые попрыгают и леденец 🍭его посмокчат , и тебе Evil не достанется
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    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 27.01.2022 14:35
    0
    Как Так ?Почему ничья ,а не разгром 3-1?Просто сегодня против динамо Кипр не дворники играли и учителя с Люксембург.Вот так
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    LFC
    LFC, 27.01.2022 14:32
    0
    M@d_m@x, 27.01.2022 14:31
    Евилль/ФендеР ,мне твои развлечения в подвале с твоим любовникам несенЮком Мыколой Ивановичем и фанькой не интересны
    Блаблабла - максым все свободен, иди страуса репетируй
    Ссылка
    Юрий Д
    online
    Юрий Д, 27.01.2022 14:31
    0
    Ссыкливый беженец из Днонецка, сегодня будешь опять обоссаный валяться под Новусом возле КомфортТауна и киевляне будут тебя лупить ногами, а ты будешь блок ставить)))
    Ссылка
    M@d_m@x
    online
    M@d_m@x, 27.01.2022 14:17
    0
    Конечно буде глист не команда с 15 лиги Испании.для дынамо 1-1 в товарняке с такой комадой это успех , герои
    Ссылка
    roman_kros
    roman_kros, 27.01.2022 14:09
    0
    Команда Рому принижувала, ви чого чекали? - плюс це просто товарняк, головне набрати форму і не заробити травми.
    Ссылка
    aleks 2385
    online
    aleks 2385, 27.01.2022 14:00
    0
    LFC, 27.01.2022 13:59
    Тото Шахтер меняет Солигорск на Арендуполь Вадо потеряйся.
    Фаня курка ,чому ти сам себе принижуєш?
    Ссылка
    Andrey Ilyashenko
    Andrey Ilyashenko, 27.01.2022 14:32
    -1
    Еще і Заре пихали что каких то там норвежцев не обыграли.
    Ссылка
    Andrey Ilyashenko
    Andrey Ilyashenko, 27.01.2022 14:32
    -1
    Еще і Заре пихали что каких то там норвежцев не обыграли.
    Ссылка
    M@d_m@x
    online
    M@d_m@x, 27.01.2022 14:31
    -1
    LFC, 27.01.2022 14:29
    Т.е. ты репетируеш позу страуса. Ну я даже и не сомневался в тебе
    Евилль/ФендеР ,мне твои развлечения в подвале с твоим любовникам несенЮком Мыколой Ивановичем и фанькой не интересны
    Ссылка
    LFC
    LFC, 27.01.2022 14:30
    -1
    Funnycat--, 27.01.2022 14:28
    Эта команда 6-1 выносил Рому, Рому которая вытерла ноги об шахтёр
    Чтобы норвежцы сделали с физруком де Дзерби даже страшно представить
    Неудачница, можешь не оправдываться, это никому не интересно
    Ну они Шахтер Солигорск бояться - дальше продолжать?
    Ссылка
    LFC
    LFC, 27.01.2022 14:29
    -1
    M@d_m@x, 27.01.2022 14:28
    Боттиха многоааковая которая себе на аву п🐓🐓ха поставила ,я твоей подруугее шпроту уже написал что бы такие как ты п🐓🐓хи горели и в баньку к несенюку отправлялись на к ..Y ю прыгать
    Т.е. ты репетируеш позу страуса. Ну я даже и не сомневался в тебе
    Ссылка
    M@d_m@x
    online
    M@d_m@x, 27.01.2022 14:28
    -1
    LFC, 27.01.2022 14:20
    Тебя Алексей спрашивал что символизирует твоя аватарка? Это когда тебя носоком киевляни бьют и ты типа блок ставишь или ты позу страуса репетируеш? Или есть еще один вариант?Только ауф не пиши - фейсом не подходишь
    Боттиха многоааковая которая себе на аву п🐓🐓ха поставила ,я твоей подруугее шпроту уже написал что бы такие как ты п🐓🐓хи горели и в баньку к несенюку отправлялись на к ..Y ю прыгать
    Ссылка
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