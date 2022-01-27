Испанский сбор завершили ничьей. Динамо не смогло обыграть Буде-Глимт

В четверг, 27-го января, состоялся контрольный матч, в котором киевское «Динамо» сыграло с норвежским ФК «Буде-Глимт». Встреча завершилась ничьей - 1:1. Динамовцы первыми открыли счет благодаря голу Витиньо на 20-й минуте матча, однако уже через 18 минут соперник сравнял счет усилиями Бонифаце. Больше команды голов не забивали.
Для киевского клуба это был четвертый и завершающий спарринг на тренировочном сборе в Испании. Ранее «Динамо» обыграло «Атлетико Пульпиленьо», «Расинг Унион» и «Реал Мурсию».
«Динамо» у заключному контрольному матчі на іспанському зборі грає унічию з «Буде-Глімт» pic.twitter.com/V6fsmpvDvg— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 27, 2022
Товарищеский матч
«Динамо» Киев – «Буде-Глимт» – 1:1
Витиньо (20) – Бонифаце (38)
Нордас (56)
«Динамо» (1-й тайм): Бущан, Вивчаренко, Сирота, Боль, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Витиньо
«Динамо» (2-й тайм): Нещерет, Кендзера, Тымчик, Бурда, Вивчаренко, Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелев, 77), Буяльский, де Пена, Цыганков (Антюх, 81), Гармаш
«Буде-Глимт»: Смитс, Сампстед, Моэ, Хойбратен, Вембангомо, Конрадсен, Хаген, Салтнес, Сольбаккен, Бонифаце, Пеллегрино
Источник — Sport.ua
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В первом тайме было что то похожее на основу. Нормально комбинировали и это закончилось голом Витиньйо - думаю он не последний раз вышел на месте форварда
Потом была ошибка Жоры на выходе , а второй тайм уже вышел ротационнным
Боль и Вивчаренко уже могут переходить в первую команду !
Ждём второго сбора !
Интересно, а Арендуплю снова запретят арендованных задействовать ? Им же тогда придётся полотеров с отеля и поваров брать
Чтобы норвежцы сделали с физруком де Дзерби даже страшно представить
Неудачница, можешь не оправдываться, это никому не интересно
Чтобы норвежцы сделали с физруком де Дзерби даже страшно представить
Неудачница, можешь не оправдываться, это никому не интересно
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