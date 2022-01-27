В четверг, 27-го января, состоялся контрольный матч, в котором киевское «Динамо» сыграло с норвежским ФК «Буде-Глимт».
Товарищеский матч
«Динамо» Киев – «Буде-Глимт» – 1:1
Витиньо (20) – Бонифаце (38)
Гол Витиньо
События матча
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Будё-Глимт.
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Динамо Киев.
Источник — ФК Динамо Киев
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