Источник: У вратаря Динамо перелом носа и сотрясение мозга

20-летний украинский вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет получил травмы в товарищеском поединке против «Буде-Глимта» (1:1) на учебно-тренировочном сборе в Испании.

Нещерет вышел на поле на старте второго тайма, но уже на 56-й минуте жестко столкнулся с игроком «Буде-Глимта» Нордасом. Руслан не смог продолжить игру и был заменен на Георгия Бущана на 58-й минуте встречи.

«По предварительным данным, после кошмарного столкновения голкипера Руслана Нещерета с форвардом «Буде-Глимта» Нордасом в сегодняшнем матче, у голкипера диагностирован перелом носа и сотрясение мозга. Точный диагноз будет поставлен уже в Киеве», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В текущем сезоне Нещерет пока не сыграл ни одного официального матча за первую команду «Динамо».

На видео с 2:01