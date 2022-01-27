Источник: У вратаря Динамо перелом носа и сотрясение мозга

Руслану Нещерету досталось в товарищеском матче против «Буде-Глимта»

  • 27.01.2022 18:53
  • 854 просмотра
  • 3 комментария
Источник: У вратаря Динамо перелом носа и сотрясение мозга
© ФК Динамо Киев

20-летний украинский вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет получил травмы в товарищеском поединке против «Буде-Глимта» (1:1) на учебно-тренировочном сборе в Испании.

Нещерет вышел на поле на старте второго тайма, но уже на 56-й минуте жестко столкнулся с игроком «Буде-Глимта» Нордасом. Руслан не смог продолжить игру и был заменен на Георгия Бущана на 58-й минуте встречи.

«По предварительным данным, после кошмарного столкновения голкипера Руслана Нещерета с форвардом «Буде-Глимта» Нордасом в сегодняшнем матче, у голкипера диагностирован перелом носа и сотрясение мозга. Точный диагноз будет поставлен уже в Киеве», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В текущем сезоне Нещерет пока не сыграл ни одного официального матча за первую команду «Динамо».

На видео с 2:01

Источник — Telegram

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funnycat--
    Funnycat--, 27.01.2022 19:10
    0
    Здоровья и скорейшего возвращения
    норвежец конечно подло сыграл !
    Ссылка
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 27.01.2022 19:07
    0
    Зіграв в епізоді хоробро , ціною власного здоровля!
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 27.01.2022 19:01
    -2
    От печали до радости...
    Ризнык опять подорожал.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 27.01.2022 19:01
    -3
    Жаль.
    Подавал надежды.и хорошо играл в ЮЛЧ.
    Здоровья!
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