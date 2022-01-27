Источник: У вратаря Динамо перелом носа и сотрясение мозга

20-летний украинский вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет получил травмы в товарищеском поединке против «Буде-Глимта» (1:1) на учебно-тренировочном сборе в Испании.
Нещерет вышел на поле на старте второго тайма, но уже на 56-й минуте жестко столкнулся с игроком «Буде-Глимта» Нордасом. Руслан не смог продолжить игру и был заменен на Георгия Бущана на 58-й минуте встречи.
«По предварительным данным, после кошмарного столкновения голкипера Руслана Нещерета с форвардом «Буде-Глимта» Нордасом в сегодняшнем матче, у голкипера диагностирован перелом носа и сотрясение мозга. Точный диагноз будет поставлен уже в Киеве», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
В текущем сезоне Нещерет пока не сыграл ни одного официального матча за первую команду «Динамо».
На видео с 2:01
Источник — Telegram
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норвежец конечно подло сыграл !
Ризнык опять подорожал.
Подавал надежды.и хорошо играл в ЮЛЧ.
Здоровья!
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