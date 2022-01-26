В четверг, 27-го января, состоится контрольный матч, в котором встретятся киевское «Динамо» и норвежский «Буде-Глимт». Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени.

Для киевского клуба это будет уже четвертый спарринг на тренировочном сборе в Испании. Ранее «Динамо» обыграло «Атлетико Пульпиленьо», «Расинг Унион» и «Реал Мурсию». Напомним, «Буде-Глимт» уже хорошо знаком украинским болельщикам. В сезоне 2021/22 чемпион Норвегии выступал в одной группе с луганской «Зарей» в рамках Лиги конференций УЕФА.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Реал Мурсия».