В четверг, 27-го января, состоится контрольный матч, в котором встретятся киевское «Динамо» и норвежский «Буде-Глимт». Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени.
Для киевского клуба это будет уже четвертый спарринг на тренировочном сборе в Испании. Ранее «Динамо» обыграло «Атлетико Пульпиленьо», «Расинг Унион» и «Реал Мурсию». Напомним, «Буде-Глимт» уже хорошо знаком украинским болельщикам. В сезоне 2021/22 чемпион Норвегии выступал в одной группе с луганской «Зарей» в рамках Лиги конференций УЕФА.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Реал Мурсия».
Источник — Sport.ua
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