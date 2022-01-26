Динамо Киев – Буде-Глимт. Текстовая трансляция матча

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  • 26.01.2022 14:50
  • 900 просмотров
  • 2 комментария
Динамо Киев – Буде-Глимт. Текстовая трансляция матча
© Динамо Киев

В четверг, 27-го января, состоится контрольный матч, в котором встретятся киевское «Динамо» и норвежский «Буде-Глимт». Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени.

Для киевского клуба это будет уже четвертый спарринг на тренировочном сборе в Испании. Ранее «Динамо» обыграло «Атлетико Пульпиленьо», «Расинг Унион» и «Реал Мурсию». Напомним, «Буде-Глимт» уже хорошо знаком украинским болельщикам. В сезоне 2021/22 чемпион Норвегии выступал в одной группе с луганской «Зарей» в рамках Лиги конференций УЕФА.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Реал Мурсия».

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 26.01.2022 15:18
    0
    Вот это достойный соперник, который Рому разложил на атомы. И хорошо, что игра не за Полярным кругом.)
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    Kak Tak
    Kak Tak, 26.01.2022 15:32
    -1
    В этот раз не дворники с Испании и учителя с Люксембурга.Как так ?
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