Витиньо в старте. Назван состав Динамо на матч с командой Буде-Глимт

27 января «Динамо» проведет очередной спарринг на сборе в Турции. Соперником будет норвежский «Буде-Глимт», с которым «Заря» играла в группе Лиги конференций.
Начало в 12:00.
Стартовый состав «Динамо»: Бущан – Вивчаренко, Сирота, Боль, Кендзера – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – Вербич, Цыганков – Витиньо.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Реал Мурсия».
Источник — Sport.ua
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