Витиньо в старте. Назван состав Динамо на матч с командой Буде-Глимт

Встреча начнется в 12:00 по Киеву

  • 27.01.2022 11:41
  • 1386 просмотров
  • 3 комментария
Витиньо в старте. Назван состав Динамо на матч с командой Буде-Глимт
© ФК Динамо Киев. Витиньо

27 января «Динамо» проведет очередной спарринг на сборе в Турции. Соперником будет норвежский «Буде-Глимт», с которым «Заря» играла в группе Лиги конференций.

Начало в 12:00.

Стартовый состав «Динамо»: Бущан – Вивчаренко, Сирота, Боль, Кендзера – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – Вербич, Цыганков – Витиньо.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Реал Мурсия».


 

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Funnycat--
    Funnycat--, 27.01.2022 11:59
    +1
    Основа или около того
    Ссылка
    Mikola_Bokopor
    Mikola_Bokopor, 27.01.2022 11:57
    -1
    Trollface, 27.01.2022 11:48
    Здесь без шансов.
    Согласен. Даже витиньо не поможет. 0:3
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 27.01.2022 11:48
    -1
    Здесь без шансов.
    Ссылка
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