Дожали под конец. Динамо вырвало победу в матче против Реала Мурсии

Во вторник, 25-го января, состоялся контрольный матч, в котором встретились киевское «Динамо» и «Реал Мурсия». Встреча состоялась в рамках тренировочного сбора киевского клуба в Испании и завершилась победой украинского клуба со счетом 3:1.

Первый свой мяч на этих сборах киевляне пропустили на 7-й минуте: Бойко смог парировать два удара от соперника, но с добиванием Мекки не справился. Паритет на табло восстановил Владислав Кулач, который на 19-й минуте слету красиво отправил мяч в сетку ворот Гальего.

Во втором тайме ближе к голу были соперники «Динамо», когда несколько опасных моментов не использовал нападающий «Мурсии» Борис Куаси. Луческу в перерые и по-ходу тайма кардинально сменил состав на приближенный к основе, но ничья держалась почти до финального свистка. Лишь под конец тайма динамовцев прорвало и они забили дважды: на 85-й минуте после навеса Цыганкова отметился Шапаренко, а еще через 2 минуты эффектно на добивании сыграл Буяльский.

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Реал Мурсия» – 3:1

Кулач (19), Шапаренко (85), Буяльский (87) – Мекка (7)

«Динамо» Киев (1-й тайм): Бойко, Вивчаренко, Сирота, Бурда, Тымчик, Бражко, Шепелев, Гармаш, Де Пена, Антюх, Кулач

«Динамо» Киев (2-й тайм): Моргун, Кендзера, Боль, Шабанов, Вивчаренко, Сидорчук, Буяльский, Антюх (Витиньо, 70), Шапаренко, Цыганков, Кулач (Волошин, 79)

«Реал Мурсия»: Гальего (Гилье, 70), А. Гонсалес, Хорхе, Лилу, Хайме, Гамза, Х. Лопес, Ботиа, Мекка, Рогнни, Борис

Стадион: «Пинатар Арена» (Испания)

ДИНАМО КИЕВ – РЕАЛ МУРСИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА