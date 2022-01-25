Дожали под конец. Динамо вырвало победу в матче против Реала Мурсии

Во вторник, 25-го января, состоялся контрольный матч, в котором встретились киевское «Динамо» и «Реал Мурсия». Встреча состоялась в рамках тренировочного сбора киевского клуба в Испании и завершилась победой украинского клуба со счетом 3:1.
Первый свой мяч на этих сборах киевляне пропустили на 7-й минуте: Бойко смог парировать два удара от соперника, но с добиванием Мекки не справился. Паритет на табло восстановил Владислав Кулач, который на 19-й минуте слету красиво отправил мяч в сетку ворот Гальего.
Во втором тайме ближе к голу были соперники «Динамо», когда несколько опасных моментов не использовал нападающий «Мурсии» Борис Куаси. Луческу в перерые и по-ходу тайма кардинально сменил состав на приближенный к основе, но ничья держалась почти до финального свистка. Лишь под конец тайма динамовцев прорвало и они забили дважды: на 85-й минуте после навеса Цыганкова отметился Шапаренко, а еще через 2 минуты эффектно на добивании сыграл Буяльский.
Товарищеский матч
«Динамо» Киев – «Реал Мурсия» – 3:1
Кулач (19), Шапаренко (85), Буяльский (87) – Мекка (7)
«Динамо» Киев (1-й тайм): Бойко, Вивчаренко, Сирота, Бурда, Тымчик, Бражко, Шепелев, Гармаш, Де Пена, Антюх, Кулач
«Динамо» Киев (2-й тайм): Моргун, Кендзера, Боль, Шабанов, Вивчаренко, Сидорчук, Буяльский, Антюх (Витиньо, 70), Шапаренко, Цыганков, Кулач (Волошин, 79)
«Реал Мурсия»: Гальего (Гилье, 70), А. Гонсалес, Хорхе, Лилу, Хайме, Гамза, Х. Лопес, Ботиа, Мекка, Рогнни, Борис
Стадион: «Пинатар Арена» (Испания)
Источник — Sport.ua
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По игре сегодня вяло, видно уже что играют на фоне больших нагрузок
Как обычно Цыганков Буяльский Шапа - выглядят как с другой планеты! Кулач старается, но он и летом забивал на сборах
Из молодых выделяется Боль
Вообщем едем дальше
Динамо - Чайка (Борщаговка) 0:2 было.
Контрольный матч
«Динамо» U21 - «Чайка» (Петропавловская Борщаговка) - 0:2 (0:1)
«Динамо» U21: Нещерет, Скорко, Биловар, Бражко, Вивчаренко, Михайленко, В. Волошин, Надольский, Шулянский, Мащенко, Каргбо.
На замену во втором тайме также выходили: Кучерук, Ефименко, Боль, Бодня, Исаенко, Сухоручко, Ярош, Хондак, Ващишин.
«Чайка» (стартовый состав): Иванов, Бартощук, Цебро, Музыченко, Сафиханов, Турчанов, Коваленко, Вечурко, Дарда, Тыменко, Лыга.
Голы: Музыченко (38), Коваленко (83).
Ю-21 да Иванов?
Динамо - Чайка (Борщаговка) 0:2 было.
Металлург Зп. - Динамо К. 2:1
Это который только из Первой лиги вышел с 4-го места.)
Динамо - Чайка (Борщаговка) 0:2 было.
Металлург Зп. - Динамо К. 2:1
Это который только из Первой лиги вышел с 4-го места.)
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