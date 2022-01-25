Динамо Киев
3 : 1
Реал Мурсия
25.01.2022, FT

Дожали под конец. Динамо вырвало победу в матче против Реала Мурсии

Голами отметились Кулач, Шапаренко и Буяльский

  • 25.01.2022 19:48
  • 5469 просмотров
  • 33 комментария
Дожали под конец. Динамо вырвало победу в матче против Реала Мурсии
© Динамо Киев

Во вторник, 25-го января, состоялся контрольный матч, в котором встретились киевское «Динамо» и «Реал Мурсия». Встреча состоялась в рамках тренировочного сбора киевского клуба в Испании и завершилась победой украинского клуба со счетом 3:1.

Первый свой мяч на этих сборах киевляне пропустили на 7-й минуте: Бойко смог парировать два удара от соперника, но с добиванием Мекки не справился. Паритет на табло восстановил Владислав Кулач, который на 19-й минуте слету красиво отправил мяч в сетку ворот Гальего.

Во втором тайме ближе к голу были соперники «Динамо», когда несколько опасных моментов не использовал нападающий «Мурсии» Борис Куаси. Луческу в перерые и по-ходу тайма кардинально сменил состав на приближенный к основе, но ничья держалась почти до финального свистка. Лишь под конец тайма динамовцев прорвало и они забили дважды: на 85-й минуте после навеса Цыганкова отметился Шапаренко, а еще через 2 минуты эффектно на добивании сыграл Буяльский.

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Реал Мурсия» – 3:1

Кулач (19), Шапаренко (85), Буяльский (87) – Мекка (7)

«Динамо» Киев (1-й тайм): Бойко, Вивчаренко, Сирота, Бурда, Тымчик, Бражко, Шепелев, Гармаш, Де Пена, Антюх, Кулач

«Динамо» Киев (2-й тайм): Моргун, Кендзера, Боль, Шабанов, Вивчаренко, Сидорчук, Буяльский, Антюх (Витиньо, 70), Шапаренко, Цыганков, Кулач (Волошин, 79)

«Реал Мурсия»: Гальего (Гилье, 70), А. Гонсалес, Хорхе, Лилу, Хайме, Гамза, Х. Лопес, Ботиа, Мекка, Рогнни, Борис

Стадион: «Пинатар Арена» (Испания)

ДИНАМО КИЕВ – РЕАЛ МУРСИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 25.01.2022 19:52
    +8
    Мне кажется что подобные товарнякии проводятся не только для банального набора физ кондиций, но и ещё для того, чтобы выявить тех кто на второй сбор уже не поедет .
    —-
    По игре сегодня вяло, видно уже что играют на фоне больших нагрузок
    Как обычно Цыганков Буяльский Шапа - выглядят как с другой планеты! Кулач старается, но он и летом забивал на сборах
    Из молодых выделяется Боль
    Вообщем едем дальше
    Ссылка
    sahka1981
    online
    sahka1981, 25.01.2022 19:56 (изменен)
    +4
    Ivan Vismutenko, 25.01.2022 19:54
    Хороший, щадящий нервы спарринг. Но Чайка бы тоже обыграла этот Реал.
    Динамо - Чайка (Борщаговка) 0:2 было.
    Динамо» U21 - «Чайка» (Петропавловская Борщаговка) - 0:2. Отчет о матче
    Контрольный матч
    «Динамо» U21 - «Чайка» (Петропавловская Борщаговка) - 0:2 (0:1)
    «Динамо» U21: Нещерет, Скорко, Биловар, Бражко, Вивчаренко, Михайленко, В. Волошин, Надольский, Шулянский, Мащенко, Каргбо.
    На замену во втором тайме также выходили: Кучерук, Ефименко, Боль, Бодня, Исаенко, Сухоручко, Ярош, Хондак, Ващишин.
    «Чайка» (стартовый состав): Иванов, Бартощук, Цебро, Музыченко, Сафиханов, Турчанов, Коваленко, Вечурко, Дарда, Тыменко, Лыга.
    Голы: Музыченко (38), Коваленко (83).
    Ю-21 да Иванов?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 25.01.2022 21:08
    +2
    Приятно когда украинцы забивают. С третьей победой Динамо Киев
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    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 25.01.2022 20:12
    +1
    sahka1981, 25.01.2022 20:02
    Ну ненавидит чел ДК, чего уж там, хоть на просторах интернета оторвется оторва
    Лучше бы чеков нянчил, чем аккаунты на спорт юа клепать в свои 65 лет
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
    Kapitan Vrungel, 25.01.2022 20:02
    +1
    Попрыгайте, слабоумные кротодурачки, ещё попрыгайте...
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 25.01.2022 19:58
    +1
    Ivan Vismutenko, 25.01.2022 19:54
    Хороший, щадящий нервы спарринг. Но Чайка бы тоже обыграла этот Реал.
    Динамо - Чайка (Борщаговка) 0:2 было.
    Слушай Вахтёр Иванов , ну нету же солнца сейчас такого, как ты умудряешься в Запорожье постоянно тепловой удар получать, а потом ещё и на спорт юа заходить оставлять свои перлы ?
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    Ivan Vismutenko, 25.01.2022 20:31
    0
    sahka1981, 25.01.2022 20:30
    Поздравляю!!! А матч открытия Славутич Арены МЗ - ДК с каким счётом закончился? И я сейчас не про ю-21 как с Чайкой
    А я не про U-19 Шахтёра.
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    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 25.01.2022 20:29
    0
    GREEN DAY belokon, 25.01.2022 20:24
    Дубиничак травма? 2 матч не играет
    Ушиб был, сегодня вернулся в общую группу
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 25.01.2022 20:29
    0
    Ivan Vismutenko, 25.01.2022 20:28
    13.08.1991
    Металлург Зп. - Динамо К. 2:1
    Это который только из Первой лиги вышел с 4-го места.)
    Вахтёр, мне кажется это повод накатить
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
    GREEN DAY belokon, 25.01.2022 20:24
    0
    Дубиничак травма? 2 матч не играет
    Ссылка
    sahka1981
    online
    sahka1981, 25.01.2022 20:02
    0
    FunnyCat_____, 25.01.2022 19:58
    Слушай Вахтёр Иванов , ну нету же солнца сейчас такого, как ты умудряешься в Запорожье постоянно тепловой удар получать, а потом ещё и на спорт юа заходить оставлять свои перлы ?
    Ну ненавидит чел ДК, чего уж там, хоть на просторах интернета оторвется оторва
    Ссылка
    bassofon
    bassofon, 25.01.2022 19:59
    0
    Зато испанцы, да еще и Реал...
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 25.01.2022 19:59
    0
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 25.01.2022 19:53
    А шкурин забил ?
    когда?
    Ссылка
    sahka1981
    online
    sahka1981, 25.01.2022 20:35
    -1
    Ivan Vismutenko, 25.01.2022 20:31
    А я не про U-19 Шахтёра.
    0-5 вроде да, Иванов. Но это ничего вроде и 0-6 было
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 25.01.2022 20:28
    -1
    sahka1981, 25.01.2022 20:16
    Возможно он обидился на ДК после матча открытия Славутич Арены, раз он из Запорожья?
    Он крот типичный , этот Иванов , пытался мимикрировать сначала под болельщика МЗ, потом под Зари, но быстро спалился
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 25.01.2022 20:28
    -1
    M@D_крот, 25.01.2022 19:59
    Да это большой успех за 5 мин до конца все же вырвали победу у самого Реала ну тот реал который мурсия с 15 лиги кажется !!! Ботва дынамовскся радуйтесь лупитесь в дёсна друг с дружкой дынамо сегодня Герои
    Нікчема, це просто товариський матч. За твої словесні випорожнення в бік ДК, грошей не заплатять. Ти краще розкажи чому фк шахрай не показує гри з бразильцями, на яких витрачені десятки мільйонів.
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    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 25.01.2022 20:11
    -1
    Динамо - Чайка (Борщаговка) 0:2 было.
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 25.01.2022 20:08
    -1
    Ivan Vismutenko, 25.01.2022 19:54
    Хороший, щадящий нервы спарринг. Но Чайка бы тоже обыграла этот Реал.
    Динамо - Чайка (Борщаговка) 0:2 было.
    Да это позор на века
    Ссылка
    M@D_крот
    online
    M@D_крот, 25.01.2022 20:37 (изменен)
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Ботва дынамовская поздравляю вас что дынамо вырвало победу в конце матча над реалом на тот который МУРСИЯ ну хоть какой-то реал обыграли ,а то такие команды как реал дынамо обыгрывало в 99 году в 20 веке
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    Ivan Vismutenko
    Ivan Vismutenko, 25.01.2022 20:28
    -2
    sahka1981, 25.01.2022 20:16
    Возможно он обидился на ДК после матча открытия Славутич Арены, раз он из Запорожья?
    13.08.1991
    Металлург Зп. - Динамо К. 2:1
    Это который только из Первой лиги вышел с 4-го места.)
    Ссылка
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