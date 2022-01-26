Никита БУРДА: «Мурсия удивила, но в Испании все команды такие»

Защитник «Динамо» Никита Бурда прокомментировал контрольный поединок с испанской командой «Реал Мурсия» и победу динамовцев со счетом 3:1.



- Вас удивил сегодняшний соперник, которому удалось первому забить мяч и создать проблемы «Динамо»?

- Да. В Испании такой футбол, что все команды и Ла-Лиги, и Сегунды играют в футбол, открываются, хорошо контролируют мяч. Игроки технически хорошо обучены, так что нам было сегодня нелегко, особенно учитывая, что играли на фоне нагрузок. На тренировках получаем хорошую нагрузку, поэтому первый тайм получился немного смазанным, но во втором тайме ребята исправили ситуацию.



- Вас бы расстроил тот факт, если бы в конце матча не удалось забить два мяча?

- В любом матче хочется победить – хоть в товарищеском, хоть в официальном. После побед хорошее настроение и легче работать. Хорошо, что сегодня ребятам удалось во втором тайме прибавить и забить два мяча. Думаю, завтра настроение у всех будет отличным для работы.



- Вам не мешал ветер?

- Конечно, лучше играть, когда погода идеальная, но обе команды были в равных условиях, так что на это глупо жаловаться.



- Присутствие украинских болельщиков на трибунах подбадривает?

- Конечно, это здорово, несмотря на то что мы далеко от дома, люди приходят и поддерживают нас. Классно, что у «Динамо» есть болельщики по всему миру.