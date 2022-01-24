Динамо Киев
0 : 0
Реал Мурсия
25.01.2022 18:00

Динамо Киев – Реал Мурсия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

  • 24.01.2022 15:40
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Динамо Киев – Реал Мурсия. Текстовая трансляция матча
© Динамо Киев

Во вторник, 25-го января, состоится контрольный матч, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Реал Мурсия». Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Для киевского клуба это будет уже третий спарринг на тренировочном сборе в Испании. Ранее «Динамо» обыграло «Атлетико» Пульпиленьо и «Расинг Унион».

«Реал Мурсия» представляет четвертый по силе дивизион Испании и идет пятой в таблице после 18-ти туров. Подопечные Марио Симона не проигрывает уже шесть матчей кряду, имея неплохие шансы на повышение в классе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Реал Мурсия».

 

📺 Видеотрансляция

 

Источник — Sport.ua

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