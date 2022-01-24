Во вторник, 25-го января, состоится контрольный матч, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Реал Мурсия». Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Для киевского клуба это будет уже третий спарринг на тренировочном сборе в Испании. Ранее «Динамо» обыграло «Атлетико» Пульпиленьо и «Расинг Унион».

«Реал Мурсия» представляет четвертый по силе дивизион Испании и идет пятой в таблице после 18-ти туров. Подопечные Марио Симона не проигрывает уже шесть матчей кряду, имея неплохие шансы на повышение в классе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Реал Мурсия».