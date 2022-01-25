«Динамо» на сборе в Испании провело третий контрольный матч, обыграв клуб «Реал Мурсия», который представляет Сегунду B.
Товарищеский матч
«Динамо» Киев – «Реал Мурсия» – 3:1
Кулач (19), Шапаренко (85), Буяльский (87) – Мекка (7)
Гол Кулача
Гол Шапаренко
Гол Буяльского
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Динамо Киев.
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Динамо Киев.
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Динамо Киев.
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Реал Мурсия.
Источник — ФК Динамо Киев
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