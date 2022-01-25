Динамо Киев
3 : 1
Реал Мурсия
25.01.2022, FT

Динамо Киев – Реал Мурсия – 3:1. Снова победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

  • 25.01.2022 20:45
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Динамо Киев – Реал Мурсия – 3:1. Снова победа. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

«Динамо» на сборе в Испании провело третий контрольный матч, обыграв клуб «Реал Мурсия», который представляет Сегунду B.

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Реал Мурсия» – 3:1

Кулач (19), Шапаренко (85), Буяльский (87) – Мекка (7)

Гол Кулача

Гол Шапаренко

Гол Буяльского

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Динамо Киев.
84' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Динамо Киев.
19' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Динамо Киев.
7' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Реал Мурсия.

Источник — ФК Динамо Киев

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