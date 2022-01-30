ОФИЦИАЛЬНО: Динамо отдало Рамиреса в испанский клуб

Венесуэльский форвард будет выступать за «Спортинг Хихон» на правах аренды

  • 30.01.2022 21:38
  • 1569 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Динамо отдало Рамиреса в испанский клуб
© ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

23-летний венесуэльский форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес на правах аренды будет играть за клуб «Спортинг Хихон», выступающий в испанской Сегунде.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022, у испанского клуба есть опция выкупа контракта игрока.

В текущем сезоне Рамирес провел за «Динамо» 4 матча в УПЛ (1 гол), 1 матч в Кубке Украины и 2 поединка в Лиге чемпионов.

Контракт Рамиреса с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в €1,5 миллиона.

Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funnycat--
    Funnycat--, 30.01.2022 21:52
    -1
    Не понятно, когда его брали не могли подумать что он может быть вызван в сборную, что полностью будет ломать его подготовку к клубным играм ?
    ——
    Надеюсь что свой шанс в ДК он ещё получит !
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 30.01.2022 21:57
    -5
    Funnycat--, 30.01.2022 21:52
    Не понятно, когда его брали не могли подумать что он может быть вызван в сборную, что полностью будет ломать его подготовку к клубным играм ?
    ——
    Надеюсь что свой шанс в ДК он ещё получит !
    У вас есть топ игрок Шкурин из российского ЦСКА, зачем вам ещё кто-то?
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