ОФИЦИАЛЬНО: Динамо отдало Рамиреса в испанский клуб

23-летний венесуэльский форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес на правах аренды будет играть за клуб «Спортинг Хихон», выступающий в испанской Сегунде.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022, у испанского клуба есть опция выкупа контракта игрока.
В текущем сезоне Рамирес провел за «Динамо» 4 матча в УПЛ (1 гол), 1 матч в Кубке Украины и 2 поединка в Лиге чемпионов.
Контракт Рамиреса с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в €1,5 миллиона.
Источник — ФК Динамо Киев
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Надеюсь что свой шанс в ДК он ещё получит !
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Надеюсь что свой шанс в ДК он ещё получит !
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