ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала молодого форварда Шахтера

«Заря» объявила о подписании контракта с форварда Абдуллой Абдуллаевым. Игрок получил соглашение до декабря 2025 года.
Ранее 19-летний Абдулла выступал за юношескую и молодежную команды «Шахтера».
Имеет опыт выступлений в Юношеской Лиге УЕФА, где провел 5 матчей и забил 1 гол.
Заря в январе уже успела подписать Олега Данченко и Евгения Смирного.
Источник — ФК Заря
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