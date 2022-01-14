ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала молодого форварда Шахтера

Абдулла Абдуллаев перешел в команду Виктора Скрипника

  • 14.01.2022 18:15
  • 2575 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала молодого форварда Шахтера
© zarya-lugansk.com

«Заря» объявила о подписании контракта с форварда Абдуллой Абдуллаевым. Игрок получил соглашение до декабря 2025 года.

Ранее 19-летний Абдулла выступал за юношескую и молодежную команды «Шахтера».

Имеет опыт выступлений в Юношеской Лиге УЕФА, где провел 5 матчей и забил 1 гол.

Заря в январе уже успела подписать Олега Данченко и Евгения Смирного.

Источник — ФК Заря

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    roman75zpr
    roman75zpr, 14.01.2022 18:50 (изменен)
    0
    Заря разошлась...
    Ссылка
    Lesovij7
    Lesovij7, 14.01.2022 18:32 (изменен)
    0
    Украинец
    Ссылка
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