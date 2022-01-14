ОФИЦИАЛЬНО. Олег Данченко – игрок Зари

«Заря» официально сообщила о подписании правого защитника греческого АЕКа Олега Данченко. Речь идет об аренде на полтора года с правом выкупа.
О том, что «Заря» ведет переговоры с Данченко, сообщалось еще неделю назад.
Таким образом, 27-летний Данченко возвращается в украинский футбол после 3-летней паузы. В Украине Данченко выступал за «Динамо» Хмельницкий, «Черноморец» и «Шахтер». Также защищал цвета российских «Анжи», «Енисея», «Рубина» и «Уфы».
Источник — ФК Заря
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