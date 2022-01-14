ОФИЦИАЛЬНО. Олег Данченко – игрок Зари

Защитник возвращается в УПЛ

  • 14.01.2022 18:08
  • 2553 просмотра
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Олег Данченко – игрок Зари
© ФК Заря. Олег Данченко

«Заря» официально сообщила о подписании правого защитника греческого АЕКа Олега Данченко. Речь идет об аренде на полтора года с правом выкупа.

О том, что «Заря» ведет переговоры с Данченко, сообщалось еще неделю назад.

Таким образом, 27-летний Данченко возвращается в украинский футбол после 3-летней паузы. В Украине Данченко выступал за «Динамо» Хмельницкий, «Черноморец» и «Шахтер». Также защищал цвета российских «Анжи», «Енисея», «Рубина» и «Уфы».

Источник — ФК Заря

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Alehandro
    Alehandro, 14.01.2022 18:35
    +4
    очередной кормилец вернулся
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    kaka
    kaka, 14.01.2022 18:38
    +1
    Alehandro, 14.01.2022 18:35
    очередной кормилец вернулся
    если его берет Зоря а не ФКЛьвив-то игрок он неплохой
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    K.A.R.abas
    online
    K.A.R.abas, 14.01.2022 19:00
    0
    Было время на него возлагались надежды, пока не ушёл к лаптям.
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    kaka
    kaka, 14.01.2022 18:17
    0
    Принесет пользу -у башкиров был один из самых лучших на поле
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    Face Control
    Face Control, 14.01.2022 18:55
    -2
    Удачи Олежке, неплохой игрок.
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    salomon77757
    salomon77757, 14.01.2022 18:40
    -3
    Ну и зачем? Больше игроков нету на эту позицию?
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