ОФИЦИАЛЬНО. Олег Данченко – игрок Зари

«Заря» официально сообщила о подписании правого защитника греческого АЕКа Олега Данченко. Речь идет об аренде на полтора года с правом выкупа.

О том, что «Заря» ведет переговоры с Данченко, сообщалось еще неделю назад.

Таким образом, 27-летний Данченко возвращается в украинский футбол после 3-летней паузы. В Украине Данченко выступал за «Динамо» Хмельницкий, «Черноморец» и «Шахтер». Также защищал цвета российских «Анжи», «Енисея», «Рубина» и «Уфы».