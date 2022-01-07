Переговоры на завершающей стадии. Заря хочет арендовать фулбека АЕКа

27-летний украинец Олег Данченко, который с января минувшего года выступает в Греции за АЕК, вскоре может вернуться в отечественную Премьер-лигу.

Переговоры с «желто-черными» по трансферу Данченко ведет «Заря», и ныне они близки к успешному завершению.

Луганчане хотят арендовать Данченко на 18 месяцев с опцией выкупа.

В нынешнем сезоне украинский фулбек, играющий на правом фланге, не провел ни одного поединка за АЕК, которому его покупка из «Рубина» обошлась в 1 миллион евро.

Контракт Данченко с греческим клубом действует до 30 июня 2024 года.