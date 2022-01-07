Переговоры на завершающей стадии. Заря хочет арендовать фулбека АЕКа

Олег Данченко так и не сумел раскрыться в Греции

  • 07.01.2022 14:55
  • 1796 просмотров
  • 30 комментариев
Переговоры на завершающей стадии. Заря хочет арендовать фулбека АЕКа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Данченко (справа)

27-летний украинец Олег Данченко, который с января минувшего года выступает в Греции за АЕК, вскоре может вернуться в отечественную Премьер-лигу.

Переговоры с «желто-черными» по трансферу Данченко ведет «Заря», и ныне они близки к успешному завершению.

Луганчане хотят арендовать Данченко на 18 месяцев с опцией выкупа.

В нынешнем сезоне украинский фулбек, играющий на правом фланге, не провел ни одного поединка за АЕК, которому его покупка из «Рубина» обошлась в 1 миллион евро.

Контракт Данченко с греческим клубом действует до 30 июня 2024 года.

Источник — Sport24.gr

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    steelmaker
    steelmaker, 07.01.2022 15:04
    +4
    adidas77, 07.01.2022 15:02
    Охренительное усиление, лавочником АЕКа...
    ну да. В Зарю ж Роналду, Месси и Мбаппе в очередь стоят, а они решили баночника АЕКа взять - вот глупцы...
    Ссылка
    Calm
    Calm, 07.01.2022 15:04
    +3
    Нормально, может перезагрузить карьеру свою
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 07.01.2022 15:56
    +1
    Calm, 07.01.2022 15:51
    Абибас, а где написано что это усиление!?
    Может это просто игрок ротации будет - есть возможность, то почему не арендовать опытного игрока, а, футбольный менеджер ты диванный!?
    "Луганці хочуть орендувати Данченка на 18 місяців з опцією викупу."
    Я так понимаю, у Зари денег лишних много?
    Ну ну...
    И если это не усиление, то нафиг он нужен?
    Для ротации они могут и в Украине найти игроков, как минимум не хуже.
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 07.01.2022 15:40
    +1
    Face Control, 07.01.2022 15:37
    Ты ещё кто такая? Ты же автобусница кипрская шубная развпятьлетняя, пшла вон.
    Маразмат старый, я если напомню, кто я такой.
    У тебя средств на поправку не хватит
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    Calm
    Calm, 07.01.2022 16:15
    0
    adidas77, 07.01.2022 16:06
    Да мне вообще по барабану, чей он бывший игрок.
    Шахтёра, Агробизнеса или Динамо.
    Он беспросветный лавочник, средненького клуба, очень средненького и худшего чем наш чемпионата!
    Ты даже в суть моих слов не можешь вникнуть, тебе в каждом моём сообщении лишь кроты чудятся...
    Это диагноз!
    О, угадал значит на все сто %
    Давай, младший брат, лечись от комплексов неполноценности
    Ссылка
    Calm
    Calm, 07.01.2022 15:59
    0
    adidas77, 07.01.2022 15:56
    "Луганці хочуть орендувати Данченка на 18 місяців з опцією викупу."
    Я так понимаю, у Зари денег лишних много?
    Ну ну...
    И если это не усиление, то нафиг он нужен?
    Для ротации они могут и в Украине найти игроков, как минимум не хуже.
    А ты конечно читал контракт и там есть пункт , что выкупить Заре игрока нужно обязательно !? Иначе штраф!?
    Ссылка
    Kak Tak
    Kak Tak, 07.01.2022 15:57
    0
    adidas77, 07.01.2022 15:53
    Пустоголовый, расскажу тебе как.
    Тогда Динамо заняло первое место в группе, и вышло в плей офф!
    Кроты же заняли последнее место в группе и вылетели с треском!
    Как так?
    Листай судорожно методички, ботяра
    Голубой,это тут причем, вы не смогли гола забить Шерифу!Как так ?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    ALKOSruLKA, 07.01.2022 15:44
    0
    ...про.рати іранця, щоб підписати збитого льотчика....
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 07.01.2022 15:41
    0
    Kak Tak, 07.01.2022 15:36
    Голубой ,вы от Зари отскочили недавно 1-1!Как так ?
    Чудо в перьях, вы недавно два раза "обыграли" великий молдавский Шериф
    Как так?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 15:29
    0
    Норм, Олежа неплохой игрок.
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 07.01.2022 15:02
    0
    Охренительное усиление, лавочником АЕКа...
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 07.01.2022 16:06
    -1
    Calm, 07.01.2022 16:01
    Может ты просто "горишь" от того, что это бывший игрок Шахтера и неумело пишешь чушь в свое оправдание!?
    Да мне вообще по барабану, чей он бывший игрок.
    Шахтёра, Агробизнеса или Динамо.
    Он беспросветный лавочник, средненького клуба, очень средненького и худшего чем наш чемпионата!
    Ты даже в суть моих слов не можешь вникнуть, тебе в каждом моём сообщении лишь кроты чудятся...
    Это диагноз!
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 07.01.2022 16:03
    -1
    Calm, 07.01.2022 15:52
    А кто ты такой по твоему мнению!? Абибас что не на есть
    Я нормальный человек, не ботяра и троль проплаченный, как некоторые...
    И в отличии от вас ботов, захожу сюда новости спорта почитать.
    Иногда вас недалёких ботов погонять.
    Которые заполонили некогда нормальный сайт и превратили его в срач...
    А ты даже в Рождество на посту, на роботе здесь?
    Ну ничего святого у ваших хозяев нет
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 16:03
    -1
    Ещё раз удачи Олегу!
    Ссылка
    Calm
    Calm, 07.01.2022 15:51
    -1
    adidas77, 07.01.2022 15:27
    Ты не ёрничай, в случае с Зарёй, не смеяться, а плакать хочется...
    А лучше расскажи мне, какие цели у команды? С такими "усилениями"
    Если бороться за 8 ку в УПЛ, то возможно ОК
    Если как и раньше бороться за тройку и ещё Еврокубки, то это "усиление" полнейший бред...
    Абибас, а где написано что это усиление!?
    Может это просто игрок ротации будет - есть возможность, то почему не арендовать опытного игрока, а, футбольный менеджер ты диванный!?
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 07.01.2022 15:45
    -1
    ALKOSruLKA, 07.01.2022 15:44
    ...про.рати іранця, щоб підписати збитого льотчика....
    Мастер класс от менеджмента Зари...
    Ссылка
    Kak Tak
    Kak Tak, 07.01.2022 15:36
    -1
    adidas77, 07.01.2022 15:27
    Ты не ёрничай, в случае с Зарёй, не смеяться, а плакать хочется...
    А лучше расскажи мне, какие цели у команды? С такими "усилениями"
    Если бороться за 8 ку в УПЛ, то возможно ОК
    Если как и раньше бороться за тройку и ещё Еврокубки, то это "усиление" полнейший бред...
    Голубой ,вы от Зари отскочили недавно 1-1!Как так ?
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 07.01.2022 15:31
    -1
    steelmaker, 07.01.2022 15:04
    ну да. В Зарю ж Роналду, Месси и Мбаппе в очередь стоят, а они решили баночника АЕКа взять - вот глупцы...
    А ещё напомни мне, где находится чемпионат Греции в рейтинге?
    На сколько я помню, мы долгие долгие годы находимся гораздо выше них.
    Так каким образом скажи мне, твёрдый лавочник 4 й команды Греции, может усилить третью команду Украины???
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 07.01.2022 15:27
    -1
    steelmaker, 07.01.2022 15:04
    ну да. В Зарю ж Роналду, Месси и Мбаппе в очередь стоят, а они решили баночника АЕКа взять - вот глупцы...
    Ты не ёрничай, в случае с Зарёй, не смеяться, а плакать хочется...
    А лучше расскажи мне, какие цели у команды? С такими "усилениями"
    Если бороться за 8 ку в УПЛ, то возможно ОК
    Если как и раньше бороться за тройку и ещё Еврокубки, то это "усиление" полнейший бред...
    Ссылка
    Аа Бб
    Аа Бб, 07.01.2022 15:24
    -1
    Ще один "кормілєц"
    Ссылка
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