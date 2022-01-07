Переговоры на завершающей стадии. Заря хочет арендовать фулбека АЕКа

27-летний украинец Олег Данченко, который с января минувшего года выступает в Греции за АЕК, вскоре может вернуться в отечественную Премьер-лигу.
Переговоры с «желто-черными» по трансферу Данченко ведет «Заря», и ныне они близки к успешному завершению.
Луганчане хотят арендовать Данченко на 18 месяцев с опцией выкупа.
В нынешнем сезоне украинский фулбек, играющий на правом фланге, не провел ни одного поединка за АЕК, которому его покупка из «Рубина» обошлась в 1 миллион евро.
Контракт Данченко с греческим клубом действует до 30 июня 2024 года.
Источник — Sport24.gr
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Может это просто игрок ротации будет - есть возможность, то почему не арендовать опытного игрока, а, футбольный менеджер ты диванный!?
Я так понимаю, у Зари денег лишних много?
Ну ну...
И если это не усиление, то нафиг он нужен?
Для ротации они могут и в Украине найти игроков, как минимум не хуже.
У тебя средств на поправку не хватит
Шахтёра, Агробизнеса или Динамо.
Он беспросветный лавочник, средненького клуба, очень средненького и худшего чем наш чемпионата!
Ты даже в суть моих слов не можешь вникнуть, тебе в каждом моём сообщении лишь кроты чудятся...
Это диагноз!
Давай, младший брат, лечись от комплексов неполноценности
Я так понимаю, у Зари денег лишних много?
Ну ну...
И если это не усиление, то нафиг он нужен?
Для ротации они могут и в Украине найти игроков, как минимум не хуже.
Тогда Динамо заняло первое место в группе, и вышло в плей офф!
Кроты же заняли последнее место в группе и вылетели с треском!
Как так?
Листай судорожно методички, ботяра
Как так?
Шахтёра, Агробизнеса или Динамо.
Он беспросветный лавочник, средненького клуба, очень средненького и худшего чем наш чемпионата!
Ты даже в суть моих слов не можешь вникнуть, тебе в каждом моём сообщении лишь кроты чудятся...
Это диагноз!
И в отличии от вас ботов, захожу сюда новости спорта почитать.
Иногда вас недалёких ботов погонять.
Которые заполонили некогда нормальный сайт и превратили его в срач...
А ты даже в Рождество на посту, на роботе здесь?
Ну ничего святого у ваших хозяев нет
А лучше расскажи мне, какие цели у команды? С такими "усилениями"
Если бороться за 8 ку в УПЛ, то возможно ОК
Если как и раньше бороться за тройку и ещё Еврокубки, то это "усиление" полнейший бред...
Может это просто игрок ротации будет - есть возможность, то почему не арендовать опытного игрока, а, футбольный менеджер ты диванный!?
А лучше расскажи мне, какие цели у команды? С такими "усилениями"
Если бороться за 8 ку в УПЛ, то возможно ОК
Если как и раньше бороться за тройку и ещё Еврокубки, то это "усиление" полнейший бред...
На сколько я помню, мы долгие долгие годы находимся гораздо выше них.
Так каким образом скажи мне, твёрдый лавочник 4 й команды Греции, может усилить третью команду Украины???
А лучше расскажи мне, какие цели у команды? С такими "усилениями"
Если бороться за 8 ку в УПЛ, то возможно ОК
Если как и раньше бороться за тройку и ещё Еврокубки, то это "усиление" полнейший бред...
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