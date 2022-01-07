ОФИЦИАЛЬНО: Черноморец попрощался с Авагимяном

24-летний украинский вингер «Черноморца» Артур Авагимян покинул одесский клуб.

Авагимян защищал цвета «Черноморца» с февраля 2020 года после перехода из «Алашкерта» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Артур провел за одесситов 20 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €500 тысяч.

В активе Авагимяна есть выступления за сборные Украины U-16, U-17 и U-19.