ОФИЦИАЛЬНО: Черноморец попрощался с Авагимяном

24-летний украинский вингер «Черноморца» Артур Авагимян покинул одесский клуб.
Авагимян защищал цвета «Черноморца» с февраля 2020 года после перехода из «Алашкерта» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Артур провел за одесситов 20 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €500 тысяч.
В активе Авагимяна есть выступления за сборные Украины U-16, U-17 и U-19.
Источник — ФК Черноморец
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