ОФИЦИАЛЬНО: Черноморец попрощался с Авагимяном

Украинский вингер покинул одесский клуб

  • 07.01.2022 11:48
  • 1231 просмотр
  • 9 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Черноморец попрощался с Авагимяном
© ФК Черноморец. Артур Авагимян

24-летний украинский вингер «Черноморца» Артур Авагимян покинул одесский клуб.

Авагимян защищал цвета «Черноморца» с февраля 2020 года после перехода из «Алашкерта» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Артур провел за одесситов 20 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €500 тысяч.

В активе Авагимяна есть выступления за сборные Украины U-16, U-17 и U-19.

Источник — ФК Черноморец

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 07.01.2022 12:18
    +1
    Ще один претендент на виліт намалювався. А команда вже притерлася і починала нормально грати. Ну що ж, побачимо...
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    Варелыч Васин
    Варелыч Васин, 07.01.2022 12:02
    +1
    Удачи Артуру. Совершал побег с рогофермы, а ушел с Черноморца. Спасибо за отданные силы для Одессы!
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    Варелыч Васин
    Варелыч Васин, 07.01.2022 13:05
    0
    Олег Прок, 07.01.2022 12:55
    Киевляне, которые играли в Черноморце в первой части сезона - чемпионы Ю21 прошлого сезона. Какое место заняли твои "дрова с одесского двора" в этом турнире?
    Мой аргументированный ответ, что то что вы называете супер игроками дырки, какой результат они показали за 18 игр в УПЛ во главе с "рогатым" который привел их к чемпионству в детском саде? Или роги обиженные что в основу дынамы не попали, поэтому сливали матчи? Так вопрос на х. они Черноморцу?
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    Варелыч Васин
    Варелыч Васин, 07.01.2022 12:53
    0
    Олег Прок, 07.01.2022 12:42
    Я больше чем уверен, что Григорчук будет умолять Суркиса оставить хоть кого-то из динамовцев в аренде
    Такие дрова в каждом Одеском дворике по 3-4 человека можно найти, но с Одессой в сердце. Так зачем Гри дырявые?
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    timetocrusade
    online
    timetocrusade, 07.01.2022 12:08
    0
    авагимнян прям греческая трагедия! черноморец не команда одеситка не жена, а там меняй не меняй паебать
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    Олег Прок
    Олег Прок, 07.01.2022 12:56
    -1
    Варелыч Васин, 07.01.2022 12:53
    Такие дрова в каждом Одеском дворике по 3-4 человека можно найти, но с Одессой в сердце. Так зачем Гри дырявые?
    Удачи с поиском игроков. До сборов неделя)
    Ссылка
    Олег Прок
    Олег Прок, 07.01.2022 12:55
    -1
    Варелыч Васин, 07.01.2022 12:53
    Такие дрова в каждом Одеском дворике по 3-4 человека можно найти, но с Одессой в сердце. Так зачем Гри дырявые?
    Киевляне, которые играли в Черноморце в первой части сезона - чемпионы Ю21 прошлого сезона. Какое место заняли твои "дрова с одесского двора" в этом турнире?
    Ссылка
    Олег Прок
    Олег Прок, 07.01.2022 12:42
    -1
    Я больше чем уверен, что Григорчук будет умолять Суркиса оставить хоть кого-то из динамовцев в аренде
    Ссылка
    Олег Прок
    Олег Прок, 07.01.2022 12:41
    -1
    Теперь у Черноморца пять игроков основы осталось, и Бутко уже не подпишут, потому что у него, оказывается травма. До начала сборов неделя. Пердив приближается очень стремительно
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