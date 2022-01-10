Ингулец хочет взять на сбор нападающего из клуба Второй лиги

Прогресс воспитанника харьковского УФК и академии «Днепра» не остался незамеченным.

«Ингулец» планирует просмотреть в тренировочном процессе нападающего «Никополя» Николая Рогулина.

19-летний футболист в нынешнем сезоне Второй лиги провел 19 матчей и забил 3 мяча. Контракт Рогулина с «Никополем» заканчивается в начале марта.

С 15 по 27 января команда из Петрово проведет дома первый этап подготовки к весенней части сезона. В дальнейших планах - сбор в Турции.

«Ингулец» занимает 14-е место в УПЛ. От зоны прямого вылета подопечных Сергея Лавриненко отделяет 3 очка.

«Никополь» - 12-я команда группы Б Второй лиги.