Будковский продолжит карьеру в клубе Первой лиги

29-летний экс-нападающий «Десны» Филипп Будковский, у которого завершился контракт с черниговским клубом, продолжит карьеру в «Полесье» из Первой лиги.

Футболист отправился в Турцию, где присоединился к тренировочному процессу в составе «Полесья» и уже оформил контракт с клубом.

В текущем сезоне Будковский провел за «Десну» 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €700 тысяч.

«Полесье» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги с 25 очками в активе.