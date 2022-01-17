Будковский продолжит карьеру в клубе Первой лиги

29-летний экс-нападающий «Десны» Филипп Будковский, у которого завершился контракт с черниговским клубом, продолжит карьеру в «Полесье» из Первой лиги.
Футболист отправился в Турцию, где присоединился к тренировочному процессу в составе «Полесья» и уже оформил контракт с клубом.
В текущем сезоне Будковский провел за «Десну» 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €700 тысяч.
«Полесье» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги с 25 очками в активе.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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