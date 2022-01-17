Будковский продолжит карьеру в клубе Первой лиги

Украинский футболист присоединился к «Полесью» на сборе в Турции

  • 17.01.2022 18:44
  • 1770 просмотров
  • 1 комментарий
Будковский продолжит карьеру в клубе Первой лиги
© ФК Десна. Филипп Будковский

29-летний экс-нападающий «Десны» Филипп Будковский, у которого завершился контракт с черниговским клубом, продолжит карьеру в «Полесье» из Первой лиги.

Футболист отправился в Турцию, где присоединился к тренировочному процессу в составе «Полесья» и уже оформил контракт с клубом.

В текущем сезоне Будковский провел за «Десну» 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €700 тысяч.

«Полесье» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги с 25 очками в активе.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ghostly
    online
    Ghostly, 17.01.2022 19:08
    +1
    Вот пример для других. И там люди играют.
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