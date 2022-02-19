Рома нацелилась на трансфер игрока Шахтера

Руководство «Ромы» рассматривает возможность усиления обороны команды в следующем сезоне, для чего уже сейчас оценивается целый ряд кандидатов на летний трансфер.
По информации источника, одной из интересных для «Ромы» кандидатур является 23-летний правый фулбек «Шахтера» Додо, чей трансфер оценивается в 20-25 миллионов евро.
Подписать Додо будет непросто, что в «Роме» осознают, не только из-за длительного срока контракта у бразильца с «горняками» (действует до лета 2025 года), но и из-за большого числа претендентов на игрока. К таковым, помимо римлян, относят «Реал», «Баварию», «Арсенал» и «Атлетико».
Напомним, накануне из Испании сообщалось, что Додо является одной из рассматриваемых опций руководством «Реала» в качестве сменщика для Дани Карвахаля.
Источник — asromalive.it
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
--
https://sport.ua/news/571764-milliarder-retkliff-myu-glupo-tratil-dengi-pri
mer-etogo-fred
А вот пруф
1. Контракт подписан на 3,5 года, то есть до июня 2022 года.
2. Общая сумма возможных затрат на трансфер футболиста (без учета его зарплаты и иных выплат) составила, по данным "СЭ", 12 миллионов евро.
Тимощук:
Зенит заплатил донецкому Шахтеру за переход Анатолия Тимощука 14,5 миллиона евро.
---
аутист зачем ты брешешь?
"Дуглас Коста в гневе: плевок в соперника, удар локтем и головой"
Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста отличился не с лучшей стороны в сегодняшнем матче против Сассуоло. Бразилец вышел на замену во втором тайме и был удален уже в компенсированное время за неспортивное поведение.
Коста грубо сбил вингера нероверди Федерико Ди Франческо. Игроку Сассуоло это не понравилось, и он захотел поговорить с бразильцем по-мужски. В ответ на это Дуглас сначала отмахнулся от него локтем, а потом попытался ударить головой.
Завершилась перепалка Косты с Ди Франческо тем, что бразилец плюнул в вингера гостей. Арбитр Даниэле Чиффи, который изначально выписал полузащитнику Ювентуса желтую карточку за этот эпизод, услышал от видеоассистентов о случившемся.
---
Вот и все успехи
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.