Рома нацелилась на трансфер игрока Шахтера

Бразилец Додо пользуется повышенным спросом на рынке

  • 19.02.2022 10:06
  • 2474 просмотра
  • 27 комментариев
Рома нацелилась на трансфер игрока Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Руководство «Ромы» рассматривает возможность усиления обороны команды в следующем сезоне, для чего уже сейчас оценивается целый ряд кандидатов на летний трансфер.

По информации источника, одной из интересных для «Ромы» кандидатур является 23-летний правый фулбек «Шахтера» Додо, чей трансфер оценивается в 20-25 миллионов евро.

Подписать Додо будет непросто, что в «Роме» осознают, не только из-за длительного срока контракта у бразильца с «горняками» (действует до лета 2025 года), но и из-за большого числа претендентов на игрока. К таковым, помимо римлян, относят «Реал», «Баварию», «Арсенал» и «Атлетико».

Напомним, накануне из Испании сообщалось, что Додо является одной из рассматриваемых опций руководством «Реала» в качестве сменщика для Дани Карвахаля.

Источник — asromalive.it

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Cartman, 19.02.2022 11:08
    +2
    LFC, 19.02.2022 10:21
    50 лямов украинских гривен тимофеючка тебя опять уколоть забыли с утра? все уже поняли насчет ваших бревен бразильских все особенно после допингового фреда и как МЮ лоханулся
    --
    https://sport.ua/news/571764-milliarder-retkliff-myu-glupo-tratil-dengi-pri
    mer-etogo-fred

    А вот пруф
    Другое дело Ярмоленко и Ребро топ трансферы . Второй так вообще худший трансфер тотенхемв в истории .
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    Алексей Топ Елевен, 19.02.2022 10:31
    +2
    Скоро Додо переплюнет в новостях Супрягу
    Ссылка
    online
    kaprizlink, 19.02.2022 11:36
    +1
    LFC, 19.02.2022 11:17
    Ярмоленко воспитанник Динамо Киев которого продали в Боруссию Д за 30 лямов, он лучший бомбардир СБУ из играющих игроков и лидер сборной а что там ваши клуши мариупольские? Назови хотя бы одного воспитанника мариупольских бомжей который был продан хотя бы за 20 лямов за последние 10 лет? Ваше лучшее бревно полируя лавочки и получая от этого спазмы 5 точки было продано за 600к - так обтекай
    Чигринский, 25
    Ссылка
    online
    .Zport, 19.02.2022 11:38
    0
    New Zealander, 19.02.2022 11:33
    Ты мне лучше скажи какая разница воспитанник или не воспитанник. Что Динамо добилось со своими якобы вечноперспективными воспитанниками? Результат этих всех воспитаний это чемпионство в ЧУ раз в 5 лет и полный провал в Еврокубках, в то время как Шахтёр без якобы своих воспитанников чемпион Украины почти каждый год + кубок УЕФА + два полуфинала ЛЕ и четвертьфинал ЛЧ. Так что так себе польза от ваших воспитаний
    Только ты забываешь добавить, что донецкие тратят сотни миллионов денег граждан Украины на трансферы, постоянно нарушают регламент, покупают судей, не выходят на матчи и получают кабинетные победы. А в Европе ставят рекорды по 0-10, которые врядли кто-то побьет
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    online
    New Zealander, 19.02.2022 11:37
    0
    kaprizlink, 19.02.2022 11:36
    Чигринский, 25
    +100
    Ссылка
    online
    New Zealander, 19.02.2022 11:36
    0
    .Zport, 19.02.2022 11:34
    Вот ответь, когда донецкие последний раз кого-то продавали за приличные деньги? Сколько лет уже прошло?
    Всему свое время. Шахтёр никогда не продавал качественых игроков раньше чем через 3-4 года после их покупки. Пускай сначала у нас поиграют и забьют чем побольше голешников в ворота дырки.
    Ссылка
    online
    .Zport, 19.02.2022 11:34
    0
    New Zealander, 19.02.2022 11:26
    Ракицкий и Тимощук за 20 лямов ушли. Вот тебе даже 2 воспитанника за такие деньги. Но нам не важно воспитанники они или нет с детского возраста. Если они за играли у нас как Виллиан, Коста, Мхитаряна, Ферна значёт уже успех и круто!
    Вот ответь, когда донецкие последний раз кого-то продавали за приличные деньги? Сколько лет уже прошло?
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    online
    LFC, 19.02.2022 11:19 (изменен)
    0
    New Zealander, 19.02.2022 11:15
    Всему свое время. Шахтёр никогда не продавал качественых игроков раньше чем через 3-4 года после их покупки. Пускай сначала у нас поиграют и забьют чем побольше голешников в ворота дырки.
    тимофеючка ты реально клоун? назови воспитанника мариупольской кротопомойки проданного хотя бы за 20 лямов? А теперь давай абырабыр вывсеврете Я ж могу Кастильо припомнить и Бернарда которых купили за 20+ лямов а продали за баранку от бублика - так обтекай со свими пальмовыми заробитчанами
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    online
    New Zealander, 19.02.2022 10:53
    0
    Алексей Топ Елевен, 19.02.2022 10:31
    Скоро Додо переплюнет в новостях Супрягу
    Ты как в том анекдоте... За какой клуб болеешь, такие и сравнения.
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    online
    LFC, 19.02.2022 11:36
    -1
    .Zport, 19.02.2022 11:34
    Вот ответь, когда донецкие последний раз кого-то продавали за приличные деньги? Сколько лет уже прошло?
    Они год назад радовали Боруссию М 0-10 за приличные деньги которые Боруссия получила за это сношение
    Ссылка
    online
    LFC, 19.02.2022 11:35 (изменен)
    -1
    New Zealander, 19.02.2022 11:33
    Ты мне лучше скажи какая разница воспитанник или не воспитанник. Что Динамо добилось со своими якобы вечноперспективными воспитанниками? Результат этих всех воспитаний это чемпионство в ЧУ раз в 5 лет и полный провал в Еврокубках, в то время как Шахтёр без якобы своих воспитанников чемпион Украины почти каждый год + кубок УЕФА + два полуфинала ЛЕ и четвертьфинал ЛЧ. Так что так себе польза от ваших воспитаний
    У Динамо есть полуфинал ЛЧ, есть еврокубки, есть 3 человека которые благодаря Динамо получали золотые мячи и история - а у мариупольского сарая нет ничего, кроме 4 допинговых наркоманов и несуществующего кубка, который ополченцы используют вместо ночной вазы - прогудели вы все благодаря президенту вашей помойки рыжему
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    online
    New Zealander, 19.02.2022 11:33
    -1
    .Zport, 19.02.2022 11:29
    Тимощук воспитанник шлюхтера, и он ушел меньше 10 лет назад? Ты укол опять пропустил?
    Ты мне лучше скажи какая разница воспитанник или не воспитанник. Что Динамо добилось со своими якобы вечноперспективными воспитанниками? Результат этих всех воспитаний это чемпионство в ЧУ раз в 5 лет и полный провал в Еврокубках, в то время как Шахтёр без якобы своих воспитанников чемпион Украины почти каждый год + кубок УЕФА + два полуфинала ЛЕ и четвертьфинал ЛЧ. Так что так себе польза от ваших воспитаний
    Ссылка
    online
    LFC, 19.02.2022 11:30 (изменен)
    -1
    New Zealander, 19.02.2022 11:26
    Ракицкий и Тимощук за 20 лямов ушли. Вот тебе даже 2 воспитанника за такие деньги. Но нам не важно воспитанники они или нет с детского возраста. Если они за играли у нас как Виллиан, Коста, Мхитаряна, Ферна значёт уже успех и круто!
    Ракицкий:
    1. Контракт подписан на 3,5 года, то есть до июня 2022 года.
    2. Общая сумма возможных затрат на трансфер футболиста (без учета его зарплаты и иных выплат) составила, по данным "СЭ", 12 миллионов евро.

    Тимощук:

    Зенит заплатил донецкому Шахтеру за переход Анатолия Тимощука 14,5 миллиона евро.

    ---
    аутист зачем ты брешешь?
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    online
    .Zport, 19.02.2022 11:29
    -1
    New Zealander, 19.02.2022 11:26
    Ракицкий и Тимощук за 20 лямов ушли. Вот тебе даже 2 воспитанника за такие деньги. Но нам не важно воспитанники они или нет с детского возраста. Если они за играли у нас как Виллиан, Коста, Мхитаряна, Ферна значёт уже успех и круто!
    Тимощук воспитанник шлюхтера, и он ушел меньше 10 лет назад? Ты укол опять пропустил?
    Ссылка
    online
    New Zealander, 19.02.2022 11:26
    -1
    LFC, 19.02.2022 11:19
    тимофеючка ты реально клоун? назови воспитанника мариупольской кротопомойки проданного хотя бы за 20 лямов? А теперь давай абырабыр вывсеврете Я ж могу Кастильо припомнить и Бернарда которых купили за 20+ лямов а продали за баранку от бублика - так обтекай со свими пальмовыми заробитчанами
    Ракицкий и Тимощук за 20 лямов ушли. Вот тебе даже 2 воспитанника за такие деньги. Но нам не важно воспитанники они или нет с детского возраста. Если они за играли у нас как Виллиан, Коста, Мхитаряна, Ферна значёт уже успех и круто!
    Ссылка
    online
    LFC, 19.02.2022 11:25 (изменен)
    -1
    New Zealander, 19.02.2022 11:23
    600 тысяч? Опять врешь. Мампасси - воспитанника академии Шахтёра недавно продали за 4 ляма в Локомотив.
    ААААА ну ок 4 ляма от российской армии или то другое? Назови того кого продали за 20+ лямов в последние 10 лет? Ну я в тебя верю
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    online
    LFC, 19.02.2022 11:24
    -1
    New Zealander, 19.02.2022 11:23
    Так я знаю что ты можешь припомнить только неудачные трансферы и продажи Шахты, а удачные - нет. В том то и твоя проблема и поэтому тебя тут не уважают и все ржут из тебя
    тимофеючка ржут с убогого ржавого стада которое вечно восхваляет дырку от бублика, даже не стесняясь ставить ее себе на аватарку А насчет уважения? Мне плевать это интернет - уважение в реальной жизне а не от кучки лопоухих аутистов типа тебя
    Ссылка
    online
    New Zealander, 19.02.2022 11:23
    -1
    LFC, 19.02.2022 11:17
    Ярмоленко воспитанник Динамо Киев которого продали в Боруссию Д за 30 лямов, он лучший бомбардир СБУ из играющих игроков и лидер сборной а что там ваши клуши мариупольские? Назови хотя бы одного воспитанника мариупольских бомжей который был продан хотя бы за 20 лямов за последние 10 лет? Ваше лучшее бревно полируя лавочки и получая от этого спазмы 5 точки было продано за 600к - так обтекай
    600 тысяч? Опять врешь. Мампасси - воспитанника академии Шахтёра недавно продали за 4 ляма в Локомотив.
    Ссылка
    online
    LFC, 19.02.2022 11:21 (изменен)
    -1
    New Zealander, 19.02.2022 11:19
    Не удивлюсь если Миколенко постигнет та же участь. Главное обрати внимание что он только о Фреде вспомнил (который кстати в некоторых матчах за МЮ был лучшим) , а об успехах Виллиана в Челси, Косты в Баварии, Мхитаряна, Фернандиньйо... он конечно же молчит.
    Успехи косты в ювентусе напомнить? Научился плевком в кегельбане страйк выбивать и где он сейчас? тимофеючка завязывай

    "Дуглас Коста в гневе: плевок в соперника, удар локтем и головой"
    Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста отличился не с лучшей стороны в сегодняшнем матче против Сассуоло. Бразилец вышел на замену во втором тайме и был удален уже в компенсированное время за неспортивное поведение.
    Коста грубо сбил вингера нероверди Федерико Ди Франческо. Игроку Сассуоло это не понравилось, и он захотел поговорить с бразильцем по-мужски. В ответ на это Дуглас сначала отмахнулся от него локтем, а потом попытался ударить головой.
    Завершилась перепалка Косты с Ди Франческо тем, что бразилец плюнул в вингера гостей. Арбитр Даниэле Чиффи, который изначально выписал полузащитнику Ювентуса желтую карточку за этот эпизод, услышал от видеоассистентов о случившемся.
    ---
    Вот и все успехи
    Ссылка
    online
    New Zealander, 19.02.2022 11:15
    -1
    .Zport, 19.02.2022 11:07
    Донецкие клоуны ртами всех за 50млн продают. А по факту, за последние годы, только Витю Коваленко впарили за 300тысяч. Все остальные бесплатно поубегали из ржавой клетки
    Всему свое время. Шахтёр никогда не продавал качественых игроков раньше чем через 3-4 года после их покупки. Пускай сначала у нас поиграют и забьют чем побольше голешников в ворота дырки.
    Ссылка
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