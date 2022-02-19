Рома нацелилась на трансфер игрока Шахтера

Руководство «Ромы» рассматривает возможность усиления обороны команды в следующем сезоне, для чего уже сейчас оценивается целый ряд кандидатов на летний трансфер.

По информации источника, одной из интересных для «Ромы» кандидатур является 23-летний правый фулбек «Шахтера» Додо, чей трансфер оценивается в 20-25 миллионов евро.

Подписать Додо будет непросто, что в «Роме» осознают, не только из-за длительного срока контракта у бразильца с «горняками» (действует до лета 2025 года), но и из-за большого числа претендентов на игрока. К таковым, помимо римлян, относят «Реал», «Баварию», «Арсенал» и «Атлетико».

Напомним, накануне из Испании сообщалось, что Додо является одной из рассматриваемых опций руководством «Реала» в качестве сменщика для Дани Карвахаля.